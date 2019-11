Casting per un film con Michele Placido e un programma televisivo

Casting per due nuovi film - prodotti da Farrago e d&e Animation : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di ruoli attoriali e di tecnici per la realizzazione del film dal titolo Settecorti, prodotto da Farrago e i cui Casting si terranno prossimamente ad Arezzo. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori, attrici, comparse, figuranti e personale tecnico per realizzare un film della d&e Animation, i cui Casting si svolgeranno a Genova a dicembre e a gennaio. Settecorti Per un film dal ...

Come partecipare a 'Avanti un Altro!' : al via i Casting per i concorrenti : Tutte le informazioni per candidarsi alla prossima edizione del game show condotto da Paolo Bonolis nel preserale di Canale...

Casting per un video musicale da girarsi a Milano e uno in Toscana : Sono attualmente aperti i Casting finalizzati alla ricerca di comparse, sia uomini che donne, per poter procedere alla realizzazione di un video musicale da girare a breve a Milano tra città e provincia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni correlate alla ricerca di ruoli attoriali (maschili e femminili) per la realizzazione di un videoclip/spot di genere musicale le cui riprese verranno successivamente effettuate nell'ambito della ...

Casting per fiction tv a cura di Cineworld Roma e per uno short film da girare in Albania : Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per nuove produzioni televisive. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici, anche non di livello professionistico, per uno short film dal titolo Majoneze. Cineworld Roma Sono in corso alcune selezioni a cura di Cineworld Roma nell'ambito della realizzazione di fiction televisive. Innanzitutto, si ricerca una ballerina nel settore della danza classica ...

Casting per il nuovo film di Donato Rotunno e per un video pubblicitario ad Aosta : Selezioni aperte per la ricerca di figure con varie caratteristiche, tra cui anche alcuni musicisti, per il nuovo film, dal titolo Io sto bene e prodotto da Vivo film, diretto dal regista Donato Rotunno. Le riprese verranno poi effettuate tra Santa Maria di Leuca e dintorni. Sono inoltre in corso i Casting per la realizzazione di un video natalizio di una nota casa automobilistica, da girare a Courmayeur. Io sto bene Casting aperti per il nuovo ...

Rosy Abate avrà il suo prequel : aperti i Casting per interpretare la giovane Rosy : In cantiere un prequel su Rosy Abate, intitolato Rosy Abate - Le origini del male. aperti i casting per il ruolo della giovane Rosy.

Casting per spot da girare a Firenze e di modelle a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse : Selezioni attualmente aperte per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di un interessante spot di una importante azienda da girarsi prossimamente a Firenze. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni a cura della nota agenzia 'Le Perle delle Muse' per la ricerca di modelle per taglio e colore dei capelli. Uno spot Per le riprese di uno spot di una importante azienda, con riprese da effettuarsi nell'ambito della regione ...

Casting per il nuovo film 'The Final Code' di Carlo Fusco e per una trasmissione tv : Casting aperti per il nuovo film diretto dal regista Carlo Fusco, da girarsi in Italia e che verrà distribuito in tutto il mondo. Sono poi tuttora aperte le selezioni di figuranti semplici per un noto programma televisivo domenicale. 'The Final Code' Per la realizzazione del nuovo film diretto dal noto regista Carlo Fusco dal titolo ''The Final Code'', sono attualmente in corso le selezioni. Il film, di genere drammatico, verrà poi girato in ...

Rosy Abate Le Origini del Male è la serie che bolle in pentola in casa Taodue : al via i Casting per la nuova Regina di Palermo : Rosy Abate Le Origini del Male, questa è la serie a cui Taodue sta lavorando e di cui in queste ore abbiamo avuto un piccolo assaggio. Ad irretire il pubblico ci ha pensato proprio un piccolo video postato sulla pagina ufficiale della casa di produzione e che mostrava gli scrittori a lavoro su una nuova serie. Alla vista del nome di Rosy Abate sulla maxi lavagna in molti hanno pensato che il video annunciasse Rosy Abate 3, ovvero il terzo ...

Casting per il prequel della serie 'Rosy Abate-Le origini del male' e per un programma tv : Casting aperti per la serie televisiva dal titolo ''Rosy Abate - Le origini del male'', prodotta da Taodue e che rappresenta fondamentalmente il 'prequel' della nota fiction interpretata da Giulia Michelini. Sono inoltre aperte le selezioni di danzatori e danzatrici per un programma televisivo, con coreografie di Fabrizio Mainini. 'Rosy Abate - Le origini del male' Selezioni partite per una nuova produzione di Taodue. Mentre i fans da tempo ...

Casting per uno short film da girare tra Roma e dintorni e di hostess per GiZa Eventi : Sono attualmente in corso le selezioni di attori per realizzare un cortometraggio di produzione indipendente e di hostess per varie iniziative, soprattutto in Lombardia ma non solo, per l'agenzia GiZa Eventi. Un cortometraggio Per le riprese (di durata massima di tre giorni) di un corto di produzione indipendente, da effettuarsi nel mese di gennaio del prossimo anno tra Roma e zone limitrofe, si selezionano figure attoriali. Nello specifico, si ...

Vuoi essere la giovane Rosy Abate? Aperti i Casting per il prequel della fiction : La storia di Rosy Abate non è stata ancora narrata del tutto. Dopo Squadra antimafia e lo spin off dedicato alla regina di Palermo, la Taodue mette in cantiere il prequel dedicato al personaggio portato al successo da Giulia Michelini. A darne notizia è Pietro Valsecchi, ad della società di produzione televisiva e cinematografica. Il post di Taodue e le speranze dei fan di Rosy Abate Un video postato sui social della Taodue con tanto di hashtag ...

Casting a cura di Cineworld Roma per una fiction e selezioni di artisti per l'estate 2020 : Casting in corso, curati da Cineworld Roma, per una nota fiction. Sono poi tuttora aperte le selezioni per la ricerca di vari artisti, nell'ambito della prossima stagione estiva 2020, per attività da tenersi presso un lussuoso resort in Sardegna. Una fiction Per la realizzazione di una nota fiction televisiva, Cineworld Roma cerca ambosessi di nazionalità filippina di età compresa tra 18 e 50 anni. Per candidarsi è necessario inviare (tramite ...

Casting per un film del Centro Sperimentale di Cinematografia e per format internazionali : Selezioni tuttora aperte per la ricerca di una attrice di livello professionale per un film legato al prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Sono poi ancora aperte le ricerche di numerosi artisti (performers, danzatori, cantanti e altro ancora) per realizzare format internazionali connessi a spettacoli da tenersi a bordo di navi da crociera. Un film Per la realizzazione di un film di carattere pubblicitario e correlato al ...