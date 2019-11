Snowboard | niente parallelo per Michela Moioli “Progetto in stand by | ora solo cross”

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Progetto rimandato, ma non cancellato.gareggerànello swowboardcross in questa stagione, ma non chiude la porta al. La campionessa olimpica ha deciso di puntare tutto sulla specialità che le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro a Pyeongchang, accantonando per il momento l’idea di poter gareggiare anche in gigante. La nativa di Alzano Lombardo si era allenata già la scorsa stagione ine sembra essere ormai pronta ad esordire anche in Coppa del Mondo. Invece la bergamasca ha preferito rimandare questo salto di carriera e di restare dunquenel cross. “Quel progetto è inby, il boarder mi porta via comunque tanto tempo”, le parole di. L’azzurra farà il suo esordio giovedì 28 Novembre in Coppa Europa in Austria a Pitztal (Aut), mentre la prima tappa di Coppa del Mondo è sempre sulle ...

