Esplosione in una macelleria | coinvolti 5 vigili del fuoco e 2 poliziotti La situazione

Esplosione in una macelleria a Reggio Calabria - feriti vigili del fuoco e poliziotti : Esplosione nella notte a Reggio Calabria: una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 01:40 per un incendio in una macelleria di via Santa Lucia. La deflagrazione è stata probabilmente causata da una bombola di gpl: sono rimasti coinvolti pompieri e agenti di polizia. Nessuno è in gravi condizioni.Continua a leggere

Almeno 15 persone sono morte per un’Esplosione in una miniera nel nord della Cina : Almeno 15 persone sono morte in seguito a un’esplosione in una miniera di Pingyao, nel nord della Cina. Lo ha scritto l’agenzia di stampa Xinhua, spiegando che ci sono anche nove feriti. Secondo le prime informazioni l’esplosione è stata causata da

Una persona è stata fermata per l’Esplosione della cascina in provincia di Alessandria - in cui sono morti tre vigili del fuoco : Il Comando provinciale dei carabinieri di Alessandria ha diffuso un comunicato per annunciare il fermo di una persona sospettata di essere la responsabile dell’esplosione della cascina disabitata a Quargnento, in provincia di Alessandria, che nella notte fra lunedì e martedì

C’è stata un’Esplosione in una miniera in Germania : 35 minatori sono rimasti bloccati per alcuni minuti - ma sono poi riusciti a mettersi in salvo : Almeno 35 minatori sono rimasti bloccati sotto terra per alcuni minuti, senza possibilità di uscire, dopo un’esplosione in una miniera di Teutschenthal, nell’est della Germania. Secondo le prime informazioni i minatori si trovavano a circa 700 metri di profondità e sono

Alessandria - Esplosione in una cascina : morti tre vigili del fuoco. Il pm : atto doloso - trovato un timer : La tragedia causata da una fuga di gas, ferito anche un carabiniere oltre ai pompieri. Ancora una bombola inesplosa: intervento gli artificieri

Esplosione di una palazzina ad Alessandria - muoiono 3 vigili del fuoco : (Agenzia Vista) Alessandria, 05 novembre 2019Esplosione di una palazzina ad Alessandria, muoiono 3 vigili del fuocoEsplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato nel comune di Quargnento (AL): coinvolta la squadra intervenuta, tre i vigili del fuoco deceduti, feriti gli altri due componenti della squadra e un carabiniere. Intervento in corso. Fonte: vigili del fuocoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...

Tre pompieri morti in una Esplosione<br>L'origine è dolosa : A Quargnento, in provincia di Alessandria, questa notte poco prima delle 2 c'è stata un'esplosione in una cascina in via San Francesco d'Assisi, nei pressi del bivio di Fubine. Probabilmente lo scoppio è dovuto a una bombola a gas ed è avvenuto in una cascina disabitata attigua a una palazzina. Un testimone ha raccontato che c'è stata prima una piccola esplosione prima di mezzanotte, poi sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri e ...

Quargnento - Esplosione in una cascina : tre vigili del fuoco morti - due feriti. Ipotesi dolo - trovato un timer : La tragedia nell’Alessandrino per una fuga di gas, ferito anche un carabiniere oltre ai pompieri. Ancora una bombola inesplosa: intervengono gli artificieri

