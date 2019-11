Venezia : Comune Padova - supporto ad associazioni in aiuto abitanti : Padova, 18 nov. (Adnkronos) – Molte associazioni stanno chiedendo di poter dare una mano per aiutare gli abitanti di Venezia invasa dall’acqua alta di questi giorni. Il Comune di Padova, entro le proprie possibilità, è disponibile a offrire supporto alle associazioni interessate ad azioni in tal senso, che possono inviare eventuali disponibilità all’ufficio associazioni, scrivendo all’indirizzo e-mail ...

Venezia : Costa Crociere dona 100mila euro al Comune : Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Il gruppo Costa Crociere, attraverso la sua Fondazione, donerà 100mila euro al Comune di Venezia per i primi interventi urgenti destinati a supportare la comunità Veneziana nell’immediato. Lo comunica il gruppo. “Venezia è un tesoro prezioso per tutti noi e sentiamo la

Venezia : Costa Crociere dona 100mila euro al Comune : Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Il gruppo Costa Crociere, attraverso la sua Fondazione, donerà 100mila euro al Comune di Venezia per i primi interventi urgenti destinati a supportare la comunità Veneziana nell’immediato. Lo comunica il gruppo. ‘Venezia è un tesoro prezioso per tutti noi e sentiamo la necessità di contribuire per fornire un aiuto concreto nella gestione di questa emergenza”, si spiega. La compagnia ha ...

Comune Venezia - attenzione ai messaggi fake sui social : Comune Venezia:"Sono diventati virali sui social network messaggi, soprattutto audio, su presunte previsioni allarmistiche di picchi di marea"

Acqua alta a Venezia - il Comune : attenzione a messaggi fake sui social : Il Comune di Venezia ha allertato residenti e turisti su alcuni messaggi diventati virali sui social network su presunte previsioni allarmistiche di picchi di marea per le prossime ore (LE FOTO - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). "Si tratta di contenuti completamente privi di fondamento - avverte una nota dell'amministrazione comunale - e si invita la cittadinanza a informarsi solo attraverso canali ufficiali". ...

Comune Venezia : fake su picchi di marea : 13.20 Il Comune di Venezia mette in guardia da messaggi virali sui social su presunte previsioni allarmistiche di picchi di marea. "Contenuti completamente privi di fondamento", scrive l'amministrazione comunale, che "invita a informarsi solo attraverso canali ufficiali". Si valuta anche la possibilità di inoltrare denunce per procurato allarme.

Acqua alta a Venezia - Salvini : per il mose si corra - coinvolgere comune e regione : Salvini su Acqua alta a Venezia: C'e' un'infrastruttura che e' da trent'anni che e' cominciata, gestita sempre a livello centrale.

Venezia - immagini sconvolgenti e tanta paura. L'allarme del Centro maree del Comune : vicini ai 160 cm di acqua : Venezia non trova pace. Una nuova ondata di acqua alta è attesa venerdì mattina. Livelli mai visti prima tanto da costringere le scuole e le attività a rimanere ancora chiuse. A dare L'allarme è stato il Centro maree del Comune di Venezia, che ha anticipato 157 centimetri di acqua alle 11.20. Se la

Venezia : Moretti (Pd) - 'governo - regione e Comune insieme per Mose' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “L’apocalisse di Venezia con la basilica di San Marco gravemente danneggiata e la città patrimonio dell’umanità messa in ginocchio dalle conseguenze del cambiamento climatico deve essere da monito per la politica affinché si prendano finalmente sul serio quelle che sono l

Venezia : Moretti (Pd) - ‘governo - regione e Comune insieme per Mose’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – ‘L’apocalisse di Venezia con la basilica di San Marco gravemente danneggiata e la città patrimonio dell’umanità messa in ginocchio dalle conseguenze del cambiamento climatico deve essere da monito per la politica affinché si prendano finalmente sul serio quelle che sono le vere priorità. Il dissesto idrogeologico e i danni del maltempo non possono più essere considerati e trattati come ...

Venezia : dal Comune celebrazioni per i defunti ed i caduti di tutte le guerre (2) : (Adnkronos) - Domenica 3 novembre: cerimonie sono in programma al Lido (chiesa Sant'Antonio, ore 8), Malamocco (piazzale Malamocco, ore 9.30, chiesa S. Maria assunta, ore 10), Pellestrina (chiesa Ognissanti, ore 9.30), Malcontenta (piazzale chiesa Sant'Ilario, ore 9.15), Tessera (piazzale chiesa S.

Venezia : dal Comune celebrazioni per i defunti ed i caduti di tutte le guerre : Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - Saranno anche quest'anno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Commemorazione dei defunti e caduti di tutte le guerre e della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate. Giovedì 31 ott

Venezia : incontro positivo tra Porto e Comune su aree d'interazione con città (2) : (Adnkronos) - AdSP auspica che "si giunga il più rapidamente possibile all’individuazione di una visione di sviluppo condivisa dell’area di Porto Marghera volta a pianificare e realizzare tutti quei progetti che possono far crescere e sostenere il pieno rilancio economico e occupazionale, da un lato

Venezia : incontro positivo tra Porto e Comune su aree d'interazione con città : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Si è tenuto lunedì un incontro, l’ultimo finora di una serie, tra Comune di Venezia e Autorità di Sistema Portuale sul tema delle aree di interazione tra Porto e città. Argomento di discussione la definizione e la perimetrazione delle aree site all’interno dei confini