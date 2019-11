Con Asterix e Obelix XXL3 | The Crystal Menhir si apre la stagione della

Luigi Di Maio in Cina - c'è anche Macron : lo umilia - schiaffo francese Con la "mossa di Asterix" : Sono entrambi in missione in Cina. Ma Luigi Di Maio ed Emmanuel Macron viaggiano su binari differenti, con risultati finora tutti a vantaggio del presidente francese. Il confronto è quasi impietoso: mentre il ministro degli Esteri italiano si muove tra l'enfasi (vuota) sul memorandum sulla via della