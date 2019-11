Attenzione ai file MP4 | WhatsApp è nuovamente vittima di una importante falla di sicurezza

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 18 novembre 2019) Una nuovadidipermette a malintenzionati di carpire informazioni sensibili tramite l'invio di un particolareMP4 L'articoloaiMP4:di unadiproviene da TuttoAndroid.

Robertogabelli3 : @AcidoRatto @SkyTG24 Ha avuto ragione, ha avuto giustizia, ha avuto il libro, il film, il baciamano e le scuse...… - PadreChessa : - scarateo : RT @eagle1maledetto: Trovata vulnerabilità di WP File Manager exploitata in to the wild di cui pare non esista traccia, amici wordpressari… -