ASUS ROG Phone 2 arriva in due nuove varianti | ecco la Ultimate Edition e la Strix Edition

ASUS annuncia la disponibilità di ROG Phone II “Ultimate Edition” e svela ROG Phone II “Strix Edition” : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia il lancio di due novità nella gamma ROG Phone II: ROG Phone II "Ultimate Edition", già svelato in anteprima mondiale, e la novità assoluta ROG Phone II "Strix Edition". ASUS ha ottenuto un incredibile successo con la gamma di smartPhone ROG, con il ROG Phone II presentato durante la fiera IFA 2019 in Germania, riscuotendo un grande successo da parte di tutti i gamer e degli appassionati di tecnologia. Le ...

Android 10 è più vicino per ASUS ROG Phone 2 : partite le registrazioni al programma beta : ASUS ha dato il via alle registrazioni al programma beta per il prossimo aggiornamento ad Android 10 del suo gamingPhone ROG Phone 2. L'articolo Android 10 è più vicino per ASUS ROG Phone 2: partite le registrazioni al programma beta proviene da TuttoAndroid.

Il 2019 non è un anno particolarmente felice per le vendite dell’ASUS ROG Phone 2 : ASUS per il 2019 dovrebbe commercializzare meno di 400000 unità di ROG Phone 2 L'articolo Il 2019 non è un anno particolarmente felice per le vendite dell’ASUS ROG Phone 2 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T - ASUS ROG Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Huawei Nova 5T, ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano: patch di sicurezza per il primo e tanti piccoli miglioramenti per gli altri due L'articolo Huawei Nova 5T, ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano: patch di sicurezza e non solo proviene da TuttoAndroid.

ASUS rilancia ROG Phone con Android 9 Pie e uno sconto speciale per Halloween : ASUS ROG Phone, il primo smartPhone da gaming della compagni taiwanese, riceverà Android 9 Pie a novembre e intanto ottiene on forte sconto sullo store ufficiale. L'articolo ASUS rilancia ROG Phone con Android 9 Pie e uno sconto speciale per Halloween proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9 - A5 2017 - ASUS ROG Phone 2 - OPPO Reno e Redmi 8A : Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A, tra patch di sicurezza, semplici miglioramenti e beta di Android 10. L'articolo Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Cetra sono gli auricolari pensati apposta per gli appassionati di giochi : Gli appassionati di videogiochi spesso collegano allo smartphone cuffie ingombranti per beneficiare della migliore qualità del suono richiesta dall’attività ludica. Asus vuole dimostrare che anche un paio di auricolari piccoli e maneggevoli hanno la stessa funzione. La sua proposta si chiama ROG Cetra e consiste in auricolari che mirano a portare le caratteristiche delle classiche cuffie, in una soluzione più compatta. Esteticamente ...

ASUS ROG Phone 2 fatto a pezzi da JerryRigEverything : lo sfogo dell’aria è reale? (video) : Non è certo un prodotto che passa inosservato ASUS ROG Phone 2, né vuole esserlo: i "segreti" costruttivi svelati in video da JerryRigEverything L'articolo ASUS ROG Phone 2 fatto a pezzi da JerryRigEverything: lo sfogo dell’aria è reale? (video) proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Phone II - recensione : ASUS aveva già sorpreso tutti con il lancio del ROG Phone lo scorso anno, uno smartPhone pensato per il gaming realizzato dalla divisione esperta nel settore Republic of Gamers. Un dispositivo innovativo e potente e con feature davvero uniche disponibili tramite gli add-on. Dispositivo che tuttavia era anche caratterizzato da qualche punto debole. Il produttore ha voluto fare ancora meglio quest'anno realizzando il ROG Phone II, una versione ...

ASUS annuncia il monitor da 35 pollici ROG Swift PG35VQ : Attraverso un comunicato stampa, ASUS ha annunciato l'arrivo di ROG Swift PG35VQ, un nuovo monitor 35 pollici ricco di funzioni e tecnologie avanzate che garantiscono un'esperienza di gioco fluida e realistica.Grazie alla retroilluminazione LED Full Array (FALD) gestita in maniera dinamica su 512 zone, una luminosità massima di 1.000 nit e certificazione DisplayHDR 1000, oltre tecnologia NVIDIA G-Sync Ultimate, ROG Swift PG35VQ offre scene ...

ASUS ROG Phone 2 migliora molto con questo nuovo aggiornamento : ASUS permette di lanciare qualunque app con AirTrigger 2, di creare macro personalizzate e di cambiare dispositivo Bluetooth durante le chiamate col nuovo aggiornamento di ROG Phone 2. L'articolo ASUS ROG Phone 2 migliora molto con questo nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Quanto è resistente l’ASUS ROG Phone 2? Scopriamolo in questo video : Se state cercando lo smartPhone da gaming migliore al mondo la risposta è ovviamente l’ASUS ROG Phone 2. Ma come si comporta il telefono sotto le mani di Jerry Rig Everythig? Come ben sappiamo, il retro dello smartPhone è caratterizzato da una bella cover in metallo che, almeno sulla carta, dovrebbe conferire al telefono una maggiore resistenza rispetto al classico alluminio o al vetro. Ed infatti, rispetto alla precedente generazione di ...

ROG Strix Carry è il nuovo mouse portatile di ASUS Republic of Gamers : Attraverso un comunicato stampa, ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia del mouse ROG Strix Carry, device progettato per gaming e lavoro in mobilità, senza compromessi. I mini mouse sono pensati per essere strumenti di produttività portatili, che possono essere riposti ordinatamente nello zaino o in tasca. Tuttavia quando si è in viaggio e ci si vuole comunque immergere in sessioni di gioco senza compromessi, si necessita di ...