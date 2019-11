Venezia | in una settimana quattro maree oltre i 140 cm E danni incalcolabili al

Nessuna tregua per Venezia : nuova ondata di acqua alta : A Venezia anche Dio si arrende. Il Patriarcato ha annullato le messe domenicali a San Marco previste alle 10.30 e a mezzogiorno di oggi, mantenendo le altre. La città è tenuta sotto scacco da una nuova ondata, che dovrebbe toccare il suo punto massimo alle 12.30. Previsti 160 centimetri. E un'intera mezza giornata di marea oltre il metro. Di nuovo. Ancora. La marea non si arresta. L'altra notte 1,15. Le persone continuano a darsi da fare, a ...

Venezia e Mose : l’Italia segue la strada delle nomine emergenziali - ma è una soluzione sbagliata : Dopo l’alluvione che ha allagato Venezia, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha nominato il nuovo commissario straordinario per il Mose: si tratta di Elisabetta Spitz, che ha detto che intende completare l’opera – la cui costruzione è iniziata nel 2003 – entro il 2021. Il sindaco di Venezia, invece, è stato nominato commissario per la gestione della ricostruzione dal Consiglio dei Ministri. La settimana ...

Che cosa c'è nell'acqua della Laguna di Venezia : La Laguna di Venezia è riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, ha una superficie di circa 550 km quadrati, di cui l'8% sono terreni emersi (la città di Venezia e molte isole minori), il 12 % acqua o canali dragati, e il restante 80% piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o artificiali casse di colmata. Le bocche di porto, inizialmente più numerose, sono state ridotte a tre: Lido-S. Nicolò, Malamocco e Chioggia. Ma di che ...

Venezia - nessuna tregua : previsto nuovo picco acqua alta. DIRETTA : Il picco in Laguna atteso a mezzogiorno è stato di 105 centimetri, ma le previsioni per domani restano allarmanti (160). Piove su tutta Italia, sulle coste toscane e laziali allagamenti di strade e auto in panne. A Roma, previsto un nubifragio nelle prossime ore

Maltempo Venezia : gli uccelli della Laguna in sofferenza per le alte maree : La situazione di Venezia preoccupa su molteplici aspetti, non ultimo quello relativo all’impatto ambientale che l’acqua alta può avere sull’ecosistema di flora e fauna. Anche per gli uccelli della Laguna la situazione ambientale eccezionale desta qualche preoccupazione. Lo conferma Lucio Panzarin, ornitologo e tecnico dell‘Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). L’allarme riguarda, in ...

Venezia - Giorgia Meloni chiede una "legge speciale per i Veneziani". Dopo l'alluvione - il vero rischio : Una legge speciale per Venezia e i Veneziani. Giorgia Meloni, a due giorni dalla tremenda alluvione che ha messo in ginocchio la perla della Laguna, chiede un intervento legislativo ad hoc "che permetta ai Veneziani di rimanere a Venezia". La città non può vivere solo di turismo, e Dopo il disastro

Alta marea a Venezia - il padre del Mose : “Attivare la diga sarebbe stata una follia” : “sarebbe stato un atto di pura incoscienza”. Non ha dubbi l’ingegner Alberto Scotti, a giudizio del quale attivare il Mose per fermare l’acqua Alta a Venezia “sarebbe stato come guidare una Ferrari senza i freni”, perché l’opera non è ancora finita. Il padre del Mose (“più che il padre, sono il nonno del Mose”, scherza) lo spiega in un’intervista pubblicata su ‘la ...

Venezia - nessuna tregua nel weekend : sabato l’acqua arriverà a 1 - 20 metri : Intanto è stata un’altra giornata difficile nella città lagunare: l’acqua ha toccato il picco di 1,54 metri alle 11,35. Il Comune ha aperto un conto per le donazioni

Venezia - i mostri della Laguna : "Alluvione giusta - così imparate a spennarci" : Com' è odiata Venezia. Le disgrazie xe sempre pronte, come le tole de le osterie, a Venezia le disgrazie sono sempre pronte come le tavole delle osterie. Ma, per la città, in queste ore, più grande della disgrazia di un nubifragio col volto dell' apocalisse, è il carico d' odio che quell' apocalisse

Venezia - torna a casa dalla madre per non lasciarla sola in questi giorni di maltempo : muoiono avvelenati da una fuga di gas : Era tornato a casa dalla madre, nel centro storico di Venezia, nel quartiere San Giuseppe di Castello, perché non voleva lasciarla sola in questi giorni di acqua alta e maltempo. Qui venerdì 15 novembre sono stati trovati morti dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Ad allertare i soccorsi, sono stati i parenti e gli amici che, non sentendoli da ore, si sono preoccupati. Secondo una prima ricostruzione dei militari, a causare la morte della ...

Venezia sommersa dall’acqua - Federica Pellegrini è una furia : “la gente spala merda - mentre noi parliamo” [FOTO] : La nuotatrice veneta ha voluto esprimere la propria indignazione per quanto accaduto a Venezia, sottolineando come il disastro si sarebbe potuto evitare Sono giorni difficili per la città di Venezia, colpita da un violento nubifragio che ha letteralmente sommerso il capoluogo veneto. Abitazioni distrutte, monumenti danneggiati e tantissima acqua anche in piazza San Marco, fulcro della Serenissima. Claudio Furlan/LaPresse Una situazione ...

Venezia - Carlo Nordio : "I burocrati hanno complicato tutto ma è una follia fermare il Mose adesso" : Carlo Nordio, ex procuratore di Venezia, in una intervista a Il Giornale, si dice convinto della necessità di completare il Mose che dovrebbe difenderla dalle alte maree e dalle alluvioni: "Fermarsi adesso a un passo dalla fine sarebbe follia pura, ancora di più con il cambiamento climatico in corsa

ACQUA ALTA A Venezia/ Nel pavimento di San Marco una lezione per tutti : L'ACQUA ALTA a m 1,90 ha allagato VENEZIA causando danni gravissimi per centinaia di milioni di euro. Chiesa di san Marco a rischio. È polemica sul Mose.

Venezia - Fiorello : "Miliardi buttati per una cosa che sta lì ad arrugginire" : Durante la puntata di esordio streaming di 'Viva Rai Play!', lo showman esprime così solidarietà agli abitanti del capoluogo...