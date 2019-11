Texas, sospesa una esecuzione capitale

La Corte d'Appello delha sospeso l'per l'afroamericano Rodney Reed, dopo l'emergere di nuove prove, che mostrerebbero la sua innocenza. La sospensione è arrivata dopo la raccomandazione del Comitato per la grazia e libertà condizionale deldi far slittare di 120 giorni l', in programma tra pochi giorni.Reed è stato condannato a morte per lo stupro e l'omicidio di una 19enne,bianca, avvenuto nel 1996,con la quale aveva una relazione. Si è sempre difeso accusando il fidanzato di lei, ex agente di Polizia.(Di sabato 16 novembre 2019)