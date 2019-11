MotoGp – Jorge Lorenzo non si sbilancia sul suo sostituto in Honda | “Cal | Alex o Zarco?

Fonte : sportfair

(Di sabato 16 novembre 2019), l’ultima qualifica ed il suoin: le parole del maiorchino dopo il sabato in pista a Valencia Ultima qualifica in carriera per, il maiorchino dellapartirà domani in gara dalla 16ª casella in griglia a Valencia: “è stata la mia ultima qualifica, era importante essere concentrati. Nel pomeriggio pensavo di andare un po’ più veloce, la posizione è stata la migliore che ho potuto ottenere”, ha dichiarato a Motorsport. AFP/LaPresse Il maiorchino ha poi aperto una parentesi sul suoin: “da quello che ho sentito, si è in dubbio fra Cal,. Crutchlow ha esperienza,sta andando bene eè un due volte campione del mondo. Può essere interessante avere due fratelli nello stesso team, inoltre sono spagnoli e questo sarebbe ottimo per Repsol. Resta da capire chi potrebbe fare ...

SkySportMotoGP : ?? 'Con Valentino ci amiamo quando siamo lontani' ?? @lorenzo99 riflette sui rivali della carriera L'intervista ?… - SkySportMotoGP : ?? '@lorenzo99 un esempio' ? @FabioQ20 sul ritiro di #Jorge ?? Dopo il miglior tempo nelle Libere del venerdì ??… - LorisCapirossi1 : You gave so much to our sport and now enjoy life.@lorenzo99 #legend #forever #motogp Ci sono passato anch'io decis… -