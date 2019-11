Maltempo Lazio | chiuso al traffico tratto dell’Aurelia | lievi allagamenti nei sottopassi

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Al momento ilche sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circone come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuovasempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a causa di danni dalungo il tracciato. Tra i danni causati dal, un albero è caduto nei pressi del cimitero acattolico vicino all’ex campo Testaccio di via Zabaglia nel municipio I. La strada in attesa della rimozione dell’arbusto che si è abbattuto al suolo è stata chiusa dalla Polizia locale. Èalundella strada statale 1 “Via Aurelia” a Santa Marinella, dal km 66 al km 67, a causa ...

