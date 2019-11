CorMez | Ancelotti cambia modulo dopo un confronto con i suoi giocatori

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 16 novembre 2019) L’Italia fa bene a Lorenzo Insigne. Il capitano, contestato a Napoli daitifosi e che fa fatica a trovare continuità nel gioco proposto da, brilla invece nella Nazionale di Mancini, dove ieri ha firmato il secondo dei tre gol che l’Italia ha segnato alla Bosnia. Merito deldi Mancini, scrive il Corriere del Mezzogiorno, il 4-3-3 che anche Carlosta pensando di applicare contro il Milan, nella prossima trasferta a San Siro.avrebbe deciso per il cambio “uncon vari calciatori che propendono per questoin cui si sentono a proprio agio”. In questo contesto Insigne “può partire da sinistra, accentrarsi nei mezzi spazi, proporsi anche spalle alla porta da regista offensivo e giocare ad uno, massimo due tocchi, recitando, quindi, quella proposta di calcio in cui è cresciuto anche nel Napoli dell’era ...

