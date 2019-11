Bentancur | “Ancelotti voleva Torreira e se fosse saltato l’affare con l’Arsenal…”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Pablo, agente di Nahitan Nandez e Lucas, giocatore che Ancelotti ed il Napolino vederlo in maglia azzurra. Queste le sue parole: “sta bene, ora è con la Nazionale ed è contento. E’ vero, il Napoli lo, ma c’era distanza economica con l’offerta dell’Arsenal. Ancelotti ha tentato personalmente di portarlo a Napoli e sesaltata la trattativa con l’Arsenal, sarebbe venuto a Napoli, lo avevo promesso. L’Arsenal però è stata anche una scelta verso il calcio più affine a lui,insieme all’Arsenal ha scelto il calcio inglese. Napoli destinazione futura? Nel calcio tutto può succedere.sta bene all’Arsenal, anche se il cambio ruolo non lo rende contento, ma va detto che quest’anno tutta la squadra non sta andando ...

