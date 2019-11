Jumbo Visma | ‘I nostri corridori guadagnano meno di quanto farebbero con altre squadre'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) La traiettoria progettuale seguita dallaè una delle più particolari nel ciclismo del World Tour. La formazione olandese aveva iniziato la sua stagione 2019 potendo contare su un budget molto limitato, ma nonostante questo ha inanellato una serie incredibile di successi e piazzamenti di prestigio, sia nelle gare a tappe con Roglic e Kruijswijk che nelle volate con Groenewegen. Alla fine sono state ben 51 le vittorie segnate in questa eccezionale stagione ed ora con un aumento dei finanziamenti da parte degli sponsor che hanno permesso l’arrivo di Tom Dumoulin si aspetta un ulteriore salto di qualità. Zeeman: ‘Eravamo diciassettesimi come budget’ Non sempre nel mondo dello sport i risultati ottenuti sono proporzionali agli investimenti economici fatti. Nel mondo del ciclismo un caso eclatante è quello della, la squadra olandese che, nelle ultime stagioni, è ...

Cyclingtimenews : Tom #Dumoulin ???? sembra aver sciolto le riserve e assieme ai tecnici della Jumbo Visma ha messo in cima ai programm… -