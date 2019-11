Francesco Motta | «Vivere o morire» e i nuovi progetti dopo il matrimonio con Carolina

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019)sta scrivendo un libro sulla musica. È in Australia conCrescentini. Lavora al suo terzo disco. E ha pronta la colonna sonora di un film. Per fermarenel flusso deibisogna intercettarlo dove c’è un wifi. In questo caso a Napoli, dove ha raggiuntoCrescentini. Trentatré anni, due album - La fine dei vent’anni del 2016 edel 2018 - e due Targhe Tenco, un premio per il miglior duetto con Nada allo scorso Festival di Sanremo:ha appena chiuso un lungo tour con un’ultima data a Roma, all’Auditorium della musica.per GQ. Foto di Alessandro Furchino CapriaGiacca e pantaloni in lana e cotone, camicia in crêpe di seta, stivaletti in pelle con fibbia Gucci, si sta finalmente riposando? «No: ho così tanto da ripensare e organizzare. ...

grg_motta : RT @FPanunzi: Veramente ottime le conversazioni tra @lucianocapone e Francesco Lippi. Le trovate sul canale YT di @liberioltre https://t.co… - M_J_Motta : RT @BPossibile: #Possibile in piazza San Francesco a #Bologna per dire No alle politiche dell’esclusione e dell’odio e sì all’accoglienza e… - antartid3 : @xjfrax -ken a cui puoi fare la barba -sardine -mi si stACCANO LE CAVIGLIEEEEHHH -batterie/pile -archibugio -arisa… -