Ex Ilva | Palombella | ‘bene magistratura ma problema è urgente’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Ilè che i tempi dellanon coincidono con l’urgenza del momento. L’iniziativa può anche farci piacere ma il tema è fare fronte al dramma e e al fatto che oggi ArcelorMittal ha comunicato che dal 4 dicembre prossimo non sarà più responsabile della gestione degli stabilimenti”. Così il leader Uilm, Roccoprima di entrare all’incontro al per l avvio della procedura di cessione di ramo di azienda da parte di A.Mittal per gli stabilimenti dell’ex gruppo.L'articolo Ex, ‘benemaè urgente’ CalcioWeb.

evangelista1951 : Ex Ilva; Palombella (Uilm): “Morte annunciata, ArcelorMittal ha definitivamente gettato la maschera” - Uilm - MaxSabatino65 : RT @UilmNazionale: #ExIlva; @RoccoPalombella (#Uilm): “ArcelorMittal non può fermare impianti, Stato deve essere garante rispetto accordi”… - UilmNazionale : #ExIlva; @RoccoPalombella (#Uilm): “ArcelorMittal non può fermare impianti, Stato deve essere garante rispetto acc… -