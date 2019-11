Basket | Luca Banchi non è più l’allenatore del Lokomotiv Kuban Fatale il deficitario

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019)è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore deldi Krasnodar. La decisione della società arriva dopo il rendimento non corrispondente alle aspettative del club, che in VTB League è a quota 3 vittorie e 2 sconfitte, ma che, soprattutto, in EuroCup è in seria difficoltà, sull’orlo dell’eliminazione dopo la prima fase con due partite vinte e cinque perse nel girone B, quello di Venezia. Queste le parole del presidente del, Andrei Vedischev: “La decisione si è basata sui risultati, e sulla qualità delmostrato dalla squadra. Abbiamo dato un po’ di tempo al coach per sistemare i problemi ed effettuare cambi., però, non è stato in grado di trovare i leader e le corrette decisioni tattiche per avere successo. La squadra ha perso il proprio spirito, e questo si è tradotto nei risultati. Abbiamo ...

