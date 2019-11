Milano Una merenda musicale dedicata ai bambini

Boom per le prevendite dei biglietti dei concerti di Marracash - aperta una nuova data a Milano : I concerti di Marracash si arricchiscono di una nuova data. Dopo il successo nelle vendite dei biglietti delle prime date al Mediolanum Forum di Assago, già dichiarate sold out, si apre un nuovo concerto da tenersi presso il presso il palasport alle porte di Milano. La nuova data è quella del 18 aprile, per la quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Previste le modalità di consegna ...

L'Università di Milano per una Laurea honoris causa in scienze storiche a Liliana Segre : Un fatto è certo. La senatrice Liliana Segre merita una Laurea honoris causa in scienze storiche e, con molta perspicacia, il Dipartimento di scienze storiche della città in cui ella vive – diretto dal professor Antonio De Francesco e per l’iniziativa dei professori Daniela Saresella e Marco Cuzzi – ha avviato la procedura per il suo conferimento da parte dell’Università degli Studi di Milano. Il ...

Nek a Milano - carismatico e coinvolgente con una scaletta tutta da cantare : Uno spettacolo coinvolgente in una location intima con una scaletta che tra vecchi successi e nuove glorie non tralascia nulla del percorso artistico di Nek. Il concerto di Nek al Teatro degli Arcimboldi di Milano è il trionfo della musica, quella suonata e cantata, quella fatta con e per il proprio pubblico. Parte chitarra e voce, in solitaria sul palco, con canzoni come Tu Sei Tu Sai e Cuori In Tempesta. La band si "accende" solo dopo i ...

Milano - una sera in Stazione Centrale : Quella di ieri era proprio una brutta serata. L’unità Mobile di Medici Volontari Italiani ha da molti anni uno spazio nel piazzale antistante la Stazione Centrale, per quattro sere alla settimana, dalle 21 in poi e il piazzale di solito è affollato.Ieri era invece deserto. Non so di preciso dove vadano a cercare protezione le persone senza tetto. Se glielo chiedo mi rispondono sempre in modo vago.Poichè oggi ...

Ex Ilva - i commissari al Tribunale di Milano : “Assenza scudo non concede il recesso”. Italia Viva presenta emendamento per reinserirlo : Non ci sono le condizioni giuridiche per il recesso e lo scudo penale non è una condizione che consente di uscire dal contratto firmato da ArcelorMittal con l’amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. È questo il cuore del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato nei prossimi giorni al Tribunale di Milano dai legali dei commissari straordinari dell’acciaieria che fu della famiglia Riva. La ...

Previsioni Meteo Milano - inizia una settimana di grandi piogge : il maltempo si intensifica : Previsioni Meteo Milano – Breve pausa con tempo stabile nel corso del fine settimana, in particolare ieri domenica 10 novembre. Già tutto cambiato stamani, con cieli chiusi e pioggia debole-moderata in atto sul Capoluogo. La previsione per la giornata odierna è per un peggioramento progressivo delle condizioni del tempo, a causa di una nuova saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale e annesso minimo depressionario, ...

Ex Ilva tra l’attesa del tribunale di Milano e la trattativa di Conte. Gli scenari per la gestione della fabbrica e quelli per i lavoratori : Secondo il premier Giuseppe Conte, una battaglia legale sul caso ex Ilva vedrebbe tutte le parti perdenti e, allo stesso tempo, “sarebbe la causa del secolo: non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” ha detto. Ma allo stesso tempo ha promesso che, nel caso in cui ArcelorMittal decida di andarsene, “ci sarà una battaglia legale sanguinosissima, saremo durissimi”. Vero è, inoltre, che la multinazionale ...

Tennis - Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Novembre : Caso Ilva. Procedura d’urgenza perché il tribunale di Milano risponda in 10 giorni agli indiani : Il Caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso ...

La Corte di Appello di Milano ha confermato una precedente condanna a un anno per Roberto Maroni : La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna a un anno nei confronti di Roberto Maroni, ex ministro ed ex presidente della Lombardia accusato di aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla

Eurolega – L’Olimpia Milano regina d’Europa per una notte : Ettore Messina non sbaglia un colpo - Baskonia ko : L’Olimpia Milano è una furia in Eurolega: ko anche il Baskonia, la squadra guidata da Ettore Messina sul tetto d’Europa per una notte L’Olimpia Milano non sbaglia un colpo: la squadra di Ettore Messina è per una notte regina d’Europa. In attesa dei risultti delle sfide di CSKA Mosca e Barcellona, la squadra Milanese è in solitaria nella classifica dell’Eurolega. La squdara di Ettore Messina ha messo a segno un altro ...

Guida Michelin 2020 - Enrico Bartolini è il nuovo tre Stelle : Milano fa il pieno - Vissani ne perde una. Tutti i premiati : Le Stelle Michelin, il prestigioso riconoscimento per gli chef e i loro ristoranti, sono state assegnate oggi al Teatro Municipale di Piacenza. Su Leggo.it abbiamo seguito la diretta...

Ex Ilva - slitta l’incontro tra governo e Arcelor. L’azienda chiede al tribunale di Milano di chiarire se ci sono estremi per andarsene : La miccia è accesa e il conto alla rovescia è iniziato. Dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler riconsegnare allo Stato le chiavi degli stabilimenti dell’Ilva, dove la multinazionale è in affitto, e quindi non finalizzare la vendita, il governo è alla ricerca di una soluzione per evitare di ritrovarsi per le mani la gestione delle acciaierie. Il colosso della siderurgia ha già consegnato al tribunale di Milano la richiesta di ...

Info e prezzi dei biglietti per il concerto dei Sum 41 in Italia - una data a Milano nel 2020 : Dopo lo show al Firenze Rocks del giugno scorso ritornano i Sum 41 in Italia per il tour promozionale del disco Order In Decline. La band canadese suonerà al Lorenzini District di Milano il 28 gennaio e i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 8 novembre in diverse soluzioni su tutti i circuiti Ticket One e Ticket Master, e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli iscritti a My Live Nation, inoltre, potranno anticipare ...