Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa | “Non volevo assolutamente”

Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa : “La Notte un pezzo bellissimo” : Mara Maionchi fa marcia indietro e si scusa con Arisa dopo aver definito La Notte, il suo singolo di successo arrivato secondo a Sanremo nel 2012, una canzone per “donne depresse”. La cantante aveva risposto a tono al giudice di X Factor infuriandosi per la definizione che aveva dato. “Siamo tutti depressi allora – aveva replicato Arisa su Instagram -, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti […] Io, noi, ...

Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa : "La Notte è bellissima e lei ha una voce straordinaria" : La scorsa settimana, nel corso del live di X Factor, Mara Maionchi ha definito La Notte, meravigliosa canzone di Arisa, un brano per 'cantanti depresse'. Apriti cielo. Sui social l'ex giudice del talent show se l'è pubblicamente presa con la Maionchi (al grido "datti una regolata"), che ora, via RTL 102.5 nel corso del programma Miseria e Nobiltà, ha provato a fare chiarezza. Mi è dispiaciuto molto, mi dispiace. Io non volevo ...

Arisa vs. Mara Maionchi : "Datti una regolata" : In 3 edizioni da giurata ad X Factor (2011-2012-2016), Arisa non ha mai incrociato Mara Maionchi, tornata solo nel 2017 da quando il talent è sbarcato su Sky. Forse anche per questo motivo l'ex trionfatrice del festival di Sanremo non ha affatto gradito una frase pronunciata dalla 78enne Mara nel corso della puntata di giovedì scorso.Nel commentare La Notte, capolavoro targato Arisa arrivato secondo al Sessantaduesimo Festival della Canzone ...

Arisa attacca Mara Maionchi : “Datti una regolata quando parli della mia canzone” - poi cancella tutto. La Maionchi a FqMagazine : “Dispiaciuta” : Domenica movimentata per Arisa. La cantautrice ha pubblicato ieri un paio di stories su Instagram, in cui replica a Mara Maionchi. Il giudice di “X Factor”, commentando lo scorso 31 ottobre la performance, sulle note de “La Notte”, di Lorenzo della squadra Under Uomini di Malika, ha definito il brano: “Una canzone perfetta per una donna depressa”. La cantante de “La notte”, seconda classificata al Festival di Sanremo nel 2012, ha scritto sulle ...

X Factor - Arisa replica a Mara Maionchi : ‘La notte depressa? Datti una regolata’ : La notte è tra i più grandi successi di Arisa, forse il brano più apprezzato dal pubblico tra quelli che compongono la sua discografia e nel 2012 ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo piazzandosi al secondo posto. Eppure Mara Maionchi ha qualche perplessità sul brano, avendolo definito nel terzo live show di X Factor (nel corso del quale è stato interpretato da Lorenzo Rinaldi) una canzone per “una donna depressa”. Un ...

