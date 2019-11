California | studente 16enne spara in un liceo di Santa Clarita | due morti e un ferito

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Erano le 7 di giovedì mattina quando nelSaugus High School a, a pochi chilometri da Los Angeles, unodi 16 anni hato contro gli altri ragazzi già a scuola in attesa di iniziare le lezioni: una ragazza sua coetanea è morta poco dopo l’arrivo in ospedale, così come un altrodi 14 anni. Un terzo ragazzo, secondo quanto riportano i media locali, è in gravi condizioni. Ilautore dellatoria è stato arrestato dopo poche ore e portato in ospedale, in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, ha poi cercato di suicidarsi. La polizia indaga sull’accaduto. Alle tv locali alcuni ragazzi delhanno raccontato le ore di panico: “Ho iniziato a correre – ha spiegato ai media locali Brooklyn Moreno, che frequenta il secondo anno -. Ho visto delle ragazze cadere di fronte a me e ho cercato di aiutarle, poi però ...

