6 o 9 mesi per decidere su Harmony OS | Huawei ha perso un fiore all’occhiello

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si torna a parlare diOs, il sistema operativoe ancora una volta solo degli esponenti del brand cinesi a chiarire quali siano le intenzioni in merito alla creatura software fatta in casa. Sullo sviluppo complesso di tutto il progetto pesa tantissimo il ban degli USA che ha impedito l'utilizzo dei Google Services e del Play Store su nuovi device a marchio dell'azienda. Ecco dunque cosa potrebbe succedere nei prossimi. Vincent Pang, vicepresidente senior diin una dichiarazione rilasciata a Business Insider, ha chiarito che entro 6o al massimo 9 il produttore prenderà una decisione definitiva suOS. In pratica in questo lasso di tempo abbastanza ristretto,si deciderà o meno se portare la nuova esperienza software a bordo dei telefoni, in sostituzione totale di quella Android. Pang non può fare a meno di ammettere comeabbiai ...

CarloCalenda : Mentre l’attenzione è concentrata su #ILVA ci sono altre due crisi abbandonate da 18 mesi. #embraco e #alcoa. Per l… - carlosibilia : Dopo soli 7 mesi l' Anpal comunica i dati sugli occupati grazie al #RedditodiCittadinanza. Sono più di 17mila. Inta… - fattoquotidiano : Tangenti Algeria, pg chiede condanna a 6 anni e 4 mesi per ex ad Eni Scaroni e per la società -