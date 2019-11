Problema WhatsApp | consuma troppa batteria degli smartphone Android

Fonte : wired

(Di mercoledì 13 novembre 2019) (Foto:) Alcuni modelli disembrano essere vittima di unlegato ache va are troppo velocemente il livello della. Unendo assieme le varie segnalazioni giunte online, si scopre un gruppo di telefoni piuttosto nutrito e popolato di esemplari anche celebri. Anche se la maggior parte dei casi riguarda le ultime generazioni di OnePlus, snocciolando i nomi diffusi nella discussione aperta su Reddit si trovano infatti top di gamma e cellulari ben conosciuti dell’ultimo biennio come Samsung Galaxy S10e e Galaxy S9, Google Pixel 3 e Pixel 4. Ma dando un’occhiata alle recensioni su Google Play Store si scopre che anche modelli come Redmi Note 5 Pro sembrano affetti, con un utente che lamenta un calo poderoso della carica (da 74% a 19%) in breve tempo nonostante un uso minimo in background. Sembra proprio essere questo il ...

