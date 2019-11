Il Collegio 4 | espulsi 4a puntata Il preside minaccia | ' la classe è da dimezzare'

“Via da qui - siete espulsi!”. Collegio 4 : due ragazzi finiscono (davvero) nei guai e il preside li caccia : Si mette male, molto male per Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni al Collegio 4: i due hanno organizzato una finta rissa, fatto preoccupare la professoressa Petolicchio e preso in giro il preside. Ma cosa è successo? All’inizio la voce narrante non ha fatto capire che quello organizzato fosse soltanto uno scherzo e lo stesso preside, ancora all’oscuro di ciò che i ragazzi avessero messo in scena, ha parlato di qualcosa di mai visto e ha ...