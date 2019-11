Camera boccia ripristino scudo penale per ArcelorMittal E stop emendamento su taglio iva

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 13 novembre 2019)agli emendamenti al dl fiscale che ripristinano loper. La commissione Finanze dellaha giudicato inammissibili per "estraneità di materia" le proposte di modifica presentate da Italia Viva e Forza Italia che chiedevano la reintroduzione "dell'esonero da responsabilitàe amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva". Via anche la proposta di Giorgia Meloni (Fdi) che reintroduce l'immunitàper l'affittuario o acquirente e per i soggetti delegati di Ilva con riferimento alle condotte di attuazione del piano ambientale.ti anche gli emendamenti della Lega (primo firmatario Riccardo Molinari). C'è tempo adesso per poter fare ricorso e l'esito dovrebbe conoscersi in giornata. Nel det, la proposta di modifica a prima firma della deputata Raffaella Paita (Iv), chiede la soppressione dal decreto sulle ...

cristianinve : RT @Montecitorio: In Commissione #Federalismofiscale audizione di @F_Boccia, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Diretta: htt… - MattiaGallo17 : RT @Montecitorio: In Commissione #Federalismofiscale audizione di @F_Boccia, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Diretta: htt… - GHERARDIMAURO1 : RT @Montecitorio: In Commissione #Federalismofiscale audizione di @F_Boccia, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Diretta: htt… -