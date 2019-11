Banche | Fisac Cgil | ' a Palermo nessuna nuova assunzione' 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) (Adnkronos) - Nel 2008, erano 13.097 i dipendenti bancari in Sicilia, di cui 3.954 a. Nel 2018, il numero è sceso a 10.271 in Sicilia e a2.840, ovvero una riduzione del 29%. "Stiamo assistendo a una fuga anche in questo settore, a una diminuzione di personale non solo quantitativa m

fisac_cgil : ISRF Lab: l’impatto del QE europeo su banche e bilanci pubblici - - 2didenari : Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin chiedono risposte chiare sull’aumento di #200euro e dicono no alla #riforma degl… - CGILModena : RT @fisac_cgil: Banche: Fisac-Cgil, prime aperture da Abi su contratto, clima è cambiato - Ma 'presto per dire se siamo sulla buona strada'… -