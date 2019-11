Uomini e Donne trono over | IDA e RICCARDO ancora in crisi | anticipazioni

Fonte : tvsoap

(Di martedì 12 novembre 2019) Non accenna a placarsi latra i “ritrovati”Guarnieri e Ida Platano, protagonisti deldi. Nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, avvenuta nel week end appena conclusosi, i due hanno infatti continuato a discutere, coinvolgendo tutti i presenti in studio., news: Ida non si sente apprezzata daSecondo quanto riportato nellerilasciate da Il Vicolo delle News, Ida continua a non sentirsi abbastanza desiderata dail quale, a detta sua, non farebbe nulla per dimostrarle di volerla davvero nella sua vita. Neanche a dirlo, l’uomo ha tentato nuovamente di spiegare alla Platano di volere ricostruire pian piano – e soprattutto a piccoli passi – la loro storia d’amore, anche se questa tesi non è stata pienamente condivisa dalla dama. Come sempre, ...

luigidimaio : Sto seguendo con dolore e apprensione quel che è accaduto in #Iraq ai nostri militari, coinvolti in un attentato.… - matteosalvinimi : ?? CHE SCHIFO. Altro che schedare le Forze dell’Ordine come vuole il Pd! In Italia servono regole, rispetto e certez… - virginiaraggi : .@Roma ricorda i caduti militari e civili nelle missioni internazionali e si stringe alle loro famiglie. Ringraziam… -