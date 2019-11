Steam | gli sviluppatori indie felici del recente aggiornamento dell' algoritmo dedicato

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019) A settembre, Valve ha apportato una nuova serie di modifiche all'dicon l'obiettivo di migliorare la visibilità dei giochi di nicchia o comunque sviluppati da studi indipendenti.Secondo almeno un editore indipendente, questa modifica sta dando i suoi frutti. Mike Rose di No More Robots ha rivelato su Twitter che la pagina del negozio del nuovo titolo annunciato di, Yes, Your Grace, ha avuto un aumento del 40% di visite. Questo aumentoe visite ha portato di conseguenza un aumento dei numeri del gioco all'internoe wishlist, più di ogni altro gioco pubblicato da No More Robots al lancio, secondo Rose. In seguito ha aggiunto che l'editore non ha adottato un approccio diverso con Yes, Your Grace rispetto agli altri suoi giochi, quindiè probabilmente responsabile di parte di quella crescita.Yes, Your Grace è un titolo gestionale che vi mette a capo di ...

