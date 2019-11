Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Segay... Qualcuno, munito di vernice rossa, ha tracciato un epiteto su un murale che mostra il volto di Antonio, ritenendo così di aver compiuto un atto ingiurioso e degradante, scritto direttamente sulla fronte. Accade a Turi, Bari, in largo Pozzi, dov’era la casa penale che dal 1928 ha visto la reclusione dell’intellettuale comunista, imprigionato per arbitrio delle leggi speciali volute dal fascismo. Là dove sono stati scritti i “Quaderni del carcere”, un classico del pensiero politico, letterario e filosofico del secolo scorso. A lanciare la denuncia è Retake Bari, movimento per il decoro urbano., meglio, l’immagine del suo volto, segnato dagli occhiali pince-nez, fuori d’ogni agiografia, è tra le icone fotografiche più replicate della memoria civile e ...

fulvioabbate : Se Gramsci fosse stato gay... (di Fulvio Abbate) - eccapecca : Come se #gay fosse un offesa ?? #Gramsci fu rinchiuso nel carcere di Turi dal regime #fascista. #odio #omofobia… - nonnagi2000gmai : RT @senzasinistra: 3)e la sua via democratica al socialismo furono azzerate.Scomparve quel Pci che Gramsci aveva voluto radicalmente divers… -