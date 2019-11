Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, alle 20 circa, in viale Esperia Sperani, in zonaa Roma. I due sono statida un’mentre attraversavano fuori dalle strisce. Feriti un uomo polacco di 33 anni che si trova al Gemelli ine una donna italiana di 50 anni al San Filippo Neri sempre in. Illeso il conducente del veicolo Fiat Panda: si tratta di un uomo di 77 anni che si e’ fermato subito per prestare i soccorsi. Il mezzo e’ stato posto sotto sequestro. Sul posto e’ intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XIV Monte Mario. L'articoloda, dueinproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Ottavia: investiti da auto, due pedoni in codice rosso: #Roma – È di due persone ferite il… -