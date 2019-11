Così app e social network vengono usati per organizzare e alimentare le rivolte nel mondo

Cancellate Facebook : la pensa Così il co-fondatore di WhatsApp : Correte a cancellare Facebook: questa l'opinione di Brian Acton, co-fondatore di WhatsApp, espressa già in occasione dello scorso marzo, nel pieno dello scandalo scoppiato per la questione di Cambridge Analytica. Già all'epoca Acton era parso molto chiaro: "It is time. #deleteFacebook", come se non ci fosse altra cosa da fare. A margine di un'intervista da lui rilasciata per il 25 esimo anniversario di 'Wired', Action ha rincarato la dose, ...

“Verifico la verginità di mia figlia dal ginecologo” : Così il rapper T.I. controlla la figlia 18enne : È sconcertante la naturalezza con la quale il rapper americano T.I. ha pubblicamente ammesso di verificare anno dopo anno la verginità della figlia 18enne Deyjah, portandola con sé dal ginecologo e facendole pressioni affinché la giovane firmi il modulo del consenso necessario perché il medico condivida informazioni riservate anche con il padre. Nel corso di un’intervista realizzata per il podcast “Ladies Like Us”, di fronte alle ...

Mafia : arresto Nicosia - gip ‘gravissima infiltrazione Cosa nostra in apparati Stato’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Si deve sottolineare che nell’ambito del presente procedimento emergono elementi obiettivi in ordine a una gravissima infiltrazione di Cosa nostra nell’ambito degli apparati dello Stato, strumentalizzati per finalità apparentemente nobili, ma in realtà volti ad alleggerire il rigore della detenzione dei mafiosi e comunque a favorire i contatti tra i medesimi”. E’ quanto ...

Mafia : arresto Nicosia - gip 'gravissima infiltrazione Cosa nostra in apparati Stato' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Si deve sottolineare che nell'ambito del presente procedimento emergono elementi obiettivi in ordine a una gravissima infiltrazione di Cosa nostra nell'ambito degli apparati dello Stato, strumentalizzati per finalità apparentemente nobili, ma in realtà volti ad allegge

Valentina Dallari diserta una serata da dj in Abruzzo. Il proprietario del locale : “Ha rubato i soldi ed è scappata”. Lei : “Situazione greve - io non lavoro Così” : Sabato sera era in programma un evento attesissimo nell’Abruzzo più arcigno e più vero, a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una serata “cena&disco” nel locale “I Monelli”: “ospite a sorpresa”, propagandavano come se non ci fosse un domani i social network, Valentina Dallari, “una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne“. Solo che la 26enne ...

Huawei investe un miliardo per sviluppare il suo ecosistema di app e servizi digitali : (Photo by WANG ZHAO / AFP) (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images) Al Web Summit 2019 che si svolge dal 4 al 7 novembre a Lisbona, il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha confermato il suo impegno a supporto degli sviluppatori di tutto il mondo con investimenti per un totale di un miliardo di dollari. L’obiettivo principale è la creazione di un ecosistema mobile innovativo e autonomo, che punta a migliorare l’esperienza ...

Com’è possibile ci siano Così tanti virus nelle app Android del Play Store? : Com’è possibile trovare virus nelle app Android scaricate dal Play Store? Google afferma di mantenere una rigida posizione sulla sicurezza informatica quando si tratta della funzionalità e del comportamento delle app inviate dagli sviluppatori per l’hosting sul Google Play Store ufficiale, ma fin troppo spesso vi si trova software dannoso. (Continua a leggere)L'articolo Com’è possibile ci siano così tanti virus nelle app ...

Fake News - l’inventore della app che le combatte : “Così cambieremo l’infrastruttura di Internet” : Le Fake News sono insidiosissime, ma si possono disinnescare. Sono sfruttate dalla pubblicità, dalle multinazionali e persino dalla politica. Ma come in un film di fantascienza l’intelligenza artificiale ci salverà, perché grazie ai suoi complessi algoritmi saremo capaci di distinguere il vero dal falso. Ne è convinto Dhruv Ghulati, numero uno di Factmata, società da lui fondata insieme a due professori delle università di Sheffield e UCL, ...

Joker - ora sappiamo com’è arrivato a diventare il ‘cattivo’. La psicoterapia funziona Così : Joker è un film che mette in scena l’importanza della ricostruzione narrativa nella comprensione di una storia di vita. La sua racconta come sia arrivato a essere quello che è. Conosciamo Joker per il suo rapporto con Batman, come un personaggio negativo che stimola sentimenti di rifiuto. Ma conoscendo la sua storia personale riusciamo a dare un senso e a comprendere (che, lo ricordo, non vuol dire giustificare) il significato dei suoi ...

Venezia - ha appena travolto due anziani ciclisti con l'auto e si fa ritrarre Così : la foto dell'orrore : Incuranti dei soccorsi a due ciclisti che avevano da poco travolto e ferito (uno dei quali in modo gravissimo=, e dei rilievi dell' incidente in corso, gli occupanti di una potente auto hanno sorriso e scherzato, con tanto di pollice alzato, all'indirizzo della fotografa che ritraeva la scena per il

FIGLI & TECNOLOGIA/ Così mando Cappuccetto Rosso nel bosco delle chat : La notizia della chat degli orrori "The shoah party" fa capire quanto è importante educare a un uso positivo delle tecnologie

Tutti in piedi ad applaudire Juncker dopo il suo ultimo discorso - ma Zanni (Lega) resta seduto. E l’ex presidente reagisce Così : “Prendetevi cura dell’Europa e combattete con tutte le vostre forze i nazionalisti stupidi e miopi. Viva l’Europa”. Sono state le ultime parole con cui il presidente della Commissione europea uscente, Jean-Claude Juncker, ha salutato la plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. I parlamentari si sono alzati in piedi ad applaudirlo, a eccezioni di pochissimi membri. Tra loro, in prima fila, l’esponente della Lega, ...

Principe Harry "sull'orlo del collasso totale" : retroscena - Così Meghan ha distrutto il rapporto con William : Ormai non è più solo gossip. La rottura tra Harry e William è ormai ufficiale. Il primogenito figlio di Diana si dice "preoccupato" per la"situazione di fragilità" di Harry. E lui che dice che con il fratello sono "su strade diverse". La bomba - sottolinea il Corriere della Sera - è esplosa dopo il

Pamela Camassa - ad Amici l’inaspettato e doloroso sfogo : “Ecco perché io sono Così”. E scattano gli applausi : sono quattro i finalisti della prima edizione di “Amici Celebrities”. A vincere la sfida della puntata andata in onda mercoledì 16 ottobre sono stati Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Questo il verdetto al termine della quinta e penultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker. La semifinale del programma di Canale 5 si apre con sei vip in gara: l’amato conduttore di ‘Temptation Island’ ...