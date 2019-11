ATP Finals 2019 | Matteo Berrettini | “Sono soddisfatto | prenderò il meglio da questa

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 1-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco scappa via nel secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Thiem corre un rischio ma Nole non aggredisce: scappa via l’austriaco. AD-40 Thiem aggredisce di diritto e chiude a rete! 40-40 Serve&volley dell’austriaco che prova la demi-volée ma termina in rete. AD-40 Prima esterna e rovescio diagonale. 40-40 Si riprende Nole! Djokovic prolunga lo scambio e Thiem non regge dal punto di vista fisico: rovescio in back in rete. 40-30 ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 0-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il serbo si assicura il set al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Buona prima di Thiem ma risposta bloccata del serbo. 40-15 Palla di poco fuori di Nole dopo il diritto incrociato. 30-0 Altro contropiede dell’austriaco. 15-0 Servizio e diritto del 26enne. 0-2 BREAK THIEM! INCREDIBILE A LONDRA! Il serbo avanza ma spinge senza convinzione: lo passa Thiem. 40-AD PALLA BREAK THIEM! Nole non spinge e lo fa l’austriaco con il rovescio! 40-40 ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il serbo si assicura il set al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gran diritto diagonale di Nole. 15-15 Lungo il diritto del serbo che non trova la riga per millimetri. INIZIO SECONDO SET 22.20 Novak Djokovic vince il primo set al tie-break per 7 punti a 5: il serbo ha prima avuto la chance di ipotecare il set salendo 3-1, poi si è fatto brekkare a zero, quindi, punto dopo punto, ha sofferto gli attacchi austriaci, ma alla fine, come sempre, il #2 al ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il serbo si assicura il tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Clamoroso doppio fallo del 26enne: si gira. 3-2 Contro mini-break di Thiem che approfitta di un piccolo calo del serbo in uscita dal servizio. 3-1 Thiem prova il diritto a sventaglio: palla in corridoio. 1-2 Servizio e rovescio di Thiem. 0-2 CHE PASSANTE DI DJOKOVIC! Thiem domina lo scambio ma Nole resta attaccato alla linea di gioco e passa l’austriaco che era sceso a rete. 1-0 Nole ...

LIVE Djokovic-Thiem 5-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio all’O2 Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Resta avanti Nole che mette pressione all’austriaco. 40-30 Prova a spingere con il diritto il tennista austriaco: colpo lungo di poco. 30-30 Ace di Nole. 15-30 Lento Djokovic lontano dalla palla: rovescio in rete. 15-15 Gran diritto di Thiem che pizzica la riga dal centro del campo. 4-4 Aggressivo Thiem che attacca ancora a rete. 40-15 Buona seconda dell’austriaco. 30-0 ...

ATP Finals – Federer applaude Berrettini a Londra : “chi avrebbe mai pensato di trovarlo qui?” : Federer si complimenta con Berrettini dopo la vittoria di oggi alle ATP Finals: le parole del tennista svizzero da Londra Ancora un ko per Matteo Berrettini alle ATP Finals: dopo la sconfitta contro Djokovic, il tennista italiano ha ceduto anche a Roger Federer, seppur giocando un tennis migliore. Non è ancora detta l’ultima parola per il numero 8 del ranking ATP, che ha ancora una chance di qualificarsi alle semifinali del ...

LIVE Djokovic-Thiem 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : break e controbreak a Londra! Pazzesco l’austriaco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima del #5 al mondo. 3-2 break A ZERO DI THIEM! Pazzesco break e controbreak nel match! 0-40 TRE PALLE break THIEM! IMPRESSIONATE ROVESCIO! L’austriaco avanza ed aggredisce la rete dopo un rovescio Pazzesco e chiude a rete con lo schiaffo a volo. 0-30 Aveva fatto tutto bene Nole cambiando direzione con il rovescio, ma poi, nel momento di chiudere con il diritto, impatta in ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : buona partenza del serbo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 buona prima del #5 al mondo. 2-1 Impeccabile Djokovic sin qui. 40-0 Lungo il rovescio di Thiem che perde la diagonale di rovescio. 30-0 Prima esterna e schiaffo al volo di Nole. 15-0 buona prima del serbo. 1-1 Parte bene anche Thiem al servizio: prima e diritto. 40-30 buona prima del classe ’93. 30-30 Non si muove Nole sull’accelerazione di Thiem: l’austriaco si fa ...

LIVE Djokovic-Thiem 0-0 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : si decide il primo semifinalista del girone Bjorn Borg! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 Il serbo parte per vincere il sesto titolo e raggiungere Roger Federer come trofei delle ATP Finals: l’anno scorso, il #2 al mondo ha perso contro Sascha Zverev. 21.05 Comincia il riscaldamento. 21.03 I giocatori scendono in campo: aumentano i battiti della O2 Arena! 21.01 Novak Djokovic ha raggiunto 6 finali quest’anno: ha vinto gli Australian Open e Wimbledon come Major, ...

ATP Finals – Berrettini gonfia il petto : “voglio riuscire a battere questi campioni - ecco cosa ho detto al mio team” : Il tennista italiano ha parlato dopo la sconfitta con Federer, esprimendo le proprie sensazioni a caldo La sconfitta non toglie nulla alla partita di Matteo Berrettini, autore di una prestazione convincente al cospetto di Roger Federer, riuscito ad imporsi sull’azzurro in due set. AFP/LaPresse Un ko che comunque lascia il sorriso sul volto del numero uno italiano, come ammesso da lui stesso nel post partita: “sono soddisfatto, ...

ATP Finals – Non è ancora finita per Berrettini - ecco le combinazioni che gli regalerebbero la semifinale : Nonostante la sconfitta con Djokovic e Federer, il tennista azzurro ha ancora una piccola possibilità di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals Due partite e due sconfitte per Matteo Berrettini alla prima partecipazione alle ATP Finals, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. AFP/LaPresse Dopo aver ceduto a Djokovic all’esordio, l’azzurro non ha avuto scampo nemmeno contro Federer, riuscito ad imporsi in due set ...

VIDEO Berrettini-Federer 6-7 - 3-6 - ATP Finals 2019 : highlights e sintesi della partita : Nella seconda giornata del torneo di singolare delle ATP Finals di tennis, dopo la sconfitta contro Novak Djokovic, arriva per Matteo Berrettini, impegnato nel primo singolare del Gruppo Bjorn Borg, il secondo stop contro lo svizzero Roger Federer.