Alec e Hilaria Baldwin | secondo aborto in un anno | il messaggio su Instagram

Hilaria Baldwin - secondo aborto per la moglie di Alec : ‘Sono devastata’ : Con un video a forte impatto emotivo Hilaria Baldwin informa i follower di aver perso il bebè che portava in grembo da ormai 4 mesi. Per la moglie di Alec Baldwin si tratta del secondo aborto nel giro di un anno. Nella clip la donna comunica alla figlia Carmen la brutta notizia e non riesce a trattenere le lacrime malgrado la piccola cerchi di consolarla riempiendola di baci. Il messaggio di Hilaria Baldwin “Siamo molto tristi di dover ...

Hilaria Baldwin è incinta - arriva il 5° figlio in sei anni per Alec Baldwin : Di nuovo padre a 61 anni. Per la quinta volta in sei anni. Alec Baldwin sarà ancora una volta papà grazie alla moglie Hilaria Baldwin, ufficialmente incinta dopo aver subito un aborto a inizio 2019.La 35enne Hilaria ha annunciato la lieta notizia sui social, pubblicando un'ecografia.È ancora molto presto ... ma abbiamo scoperto che c'è una piccola persona dentro di me. Il suono di questo cuore forte mi rende così felice, soprattutto a causa ...