Fonte : eurogamer

(Di lunedì 11 novembre 2019) Gli uomini fanno molte cose pazzesche come andare sulla Luna, inviare satelliti ai confini del Sistema Solare, realizzare organismi geneticamente modificati e naturalmente anche passare più di 566 ore in diretta suin un.Questa è l'impresa di Andrew "GiantWaffle" Bodine, il quale si è allenato per ben 3prima di riuscire nell'impresa, battendo il precedentecon la bellezza di 570 ore di streaming.Il ragazzo ventiseienne va vissuto per uncon 3 ore e mezza di sonno a notte sulle spalle, e streammando super 19 ore al giorno. "Ho dovuto ridurre la mia vita "off stream" al minimo" racconta Andrew. "Mi sono allenato per circa 3cercando di adattare il mio ritmo circadiano al nuovo regime".Leggi altro...

Eurogamer_it : Twitch: 3 mesi di allenamento per battere il record di 566 ore di live in un mese #Twitch -