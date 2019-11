Tina Cipollari | Gemma Galgani sbaglia tutto Non si fa desiderare | corre

Tina Cipollari - il duro sfogo su Gemma Galgani : “Sbaglia tutto!” : Tina Cipollari si sfoga su Gemma Galgani: “Con gli uomini sbaglia tutto!” Gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sono all’ordine del giorno e non c’è speranza di sotterrare l’ascia di guerra. Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne Jean Pierre ha chiuso la sua conoscenza con Gemma e quest’ultima si è subito buttata a capofitto nelle braccia di Juan Luis con cui si è baciata. A ...

Agostino Penna parla dell’amicizia con Tina Cipollari e Selena Gomez : Il pianista di Uomini e Donne ora lavora con Selena Gomez ma ha mantenuto un bel rapporto con Tina Cipollari Agostino Penna è l’inventore dell’iconica colonna sonora di Uomini e Donne. Negli ultimi anni si è affacciato sulla scena musicale internazionale: al magazine Lei ha svelato di aver suonato ad eventi privati organizzati da Selena […] L'articolo Agostino Penna parla dell’amicizia con Tina Cipollari e Selena Gomez ...

Tina Cipollari diventa influencer per i prodotti sul dimagrimento : Tina Cipollari da qualche tempo sta seguendo una dieta. Ora è sui social con l’hastag #Ad comparso nelle stories di “Instagram” è il segno inequivocabile della sua nuova attività: l’influencer. La Cipollari ha scelto di testare e sponsorizzare i prodotti che l’aiutano nella dieta che da settimane è al centro dell’attenzione mediatica, e sta condividendo con il suo pubblico i risultati. All’inizio pesava 84 kg, ...

Tina Cipollari vs Gemma Galgani sbaglia tutto con gli uomini : Tina Cipollari parla della sua acerrima nemica Gemma Galgani e del suo rapporto con gli uomini. Gemma sbaglierebbe atteggiamento: “Prende sempre lei l’iniziativa ha spiegato al “Magazine di uomini e donne” non si fa corteggiare. «Gemma sbaglia tutto. sbaglia il modo di porsi e corre troppo, non si fa desiderare». E poi sempre con quei pianti, tutte le volte. Non dà spazio, non dà il tempo necessario per far sì che una storia si sviluppi, ...

Tina Cipollari Spiega Perché è Diventata Influencer! : Tina Cipollari è un noto volto televisivo da anni e anche sui social ha un nutrito numero che la segue per questo ha deciso di seguire la moda del momento e diventare un Influencer. La stessa opinionista di Uomini e Donne ha Spiegato Perché ha deciso di intraprendere tale strada. Solo pochi giorni fa Tina Cipollari ha annunciato durante la puntata di Uomini e Donne di essersi messa a dieta. A Maria De Filippi ha Spiegato di seguire un regime ...

Tina Cipollari - non solo Uomini e Donne : ha un nuovo lavoro. La ritroviamo così (pure lei) : Il pubblico di Uomini e Donne sa bene che oltre ad attaccare Gemma Galgani Tina Cipollari ha un altro obiettivo: perdere peso entro Natale (almeno 25 kg). E la Vamp ha accettato la sfida di salire sulla bilancia ogni settimana per mostrare i risultati raggiunti al pubblico e alla naturopata che la segue in questo percorso di dimagrimento. Risultati che fino a pochi giorni fa erano stati entusiasmanti, fino alla battuta d’arresto dell’altro ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari influencer di prodotti detox su Instagram : La storica opinionista 53enne di Uomini e Donne si sta impegnando molto per raggiungere nel giro di qualche mese il peso di 58 chili; un'impresa non da poco considerato il fatto che fino a 5 settimane fa Tina Cipollari pesava circa 84 chili. La bionda opinionista è molto presa dal suo rinnovato regime alimentare, tanto che nelle ultime ore su Instagram sono apparse delle Stories in cui la Cipollari spiega i benefici di alcuni prodotti detox, ...

Tina Cipollari continua la dieta e realizza uno sponsor trash su Instagram : L'impresa di Tina Cipollari si fa sul serio, la dieta intrapresa a Uomini e Donne con tanto di nutrizionista in studio sembra stia dando i suoi frutti giorno per giorno, puntata dopo puntata. Una grossa soddisfazione per l'opinionista più scatenata d'Italia che, in forma sempre più smagliante, continua il suo percorso a base di una più corretta alimentazione ora anche a base di un nota marca sponsorizzata da ex corteggiatrici, troniste e ...

“È andato tutto bene”. Kiko Nalli non sta più nella pelle : cosa è successo all’ex marito di Tina Cipollari : C’è già fermento per l’edizione 2020 de ‘L’Isola dei Famosi’. Gli autori del reality show pare abbiano seguito con particolare attenzione la sedicesima edizione del ‘Grande Fratello’, condotta da Barbara D’Urso. Uno degli ex concorrenti del GF che ha avuto la proposta è stato Cristian Imparato, ma la risposta non è stata positiva. “Me lo hanno proposto, ma onestamente non me la sono sentita. ...

Tina Cipollari e la dieta - l’amaro sfogo : “Mi sono rovinata…” : Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari ha una brutta sorpresa sulla sua dieta Tina Cipollari, da due mesi a questa parte, segue una ferrea dieta. E ogni settimana a Uomini e Donne si pesa per vedere i risultati ottenuti. Ma se fino ad ora l’opinionista di Uomini e Donne Over ha sempre ottenuto ottimi risultati, oggi ha invece avuto una brutta sorpresa: non ha perso un etto dalla settimana scorsa, anzi forse ha guadagnato qualcosa. Tina ...

Tina Cipollari e Giorgio Manetti contro Gemma Galgani : "È falsa" - : Gianni Nencini Intervistati dal settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari e Giorgio Manetti attaccano Gemma Galgani: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo visibilità in televisione" Non si placa il duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma stavolta interviene anche Giorgio Manetti. L'opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere si sono scagliati contro la dama torinese in due distinte interviste: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari contro Gemma : 'Povera vecchietta!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi, 30 ottobre, del Trono Over: lite tra Pamela ed Enzo, Gemma Galgani gelosa di Jean Pierre