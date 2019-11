Elena Santarelli fa una confessione intima | “Mi vergogno molto”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 11 novembre 2019)confessa: “Ho provato vergogna a chiedere aiuto”ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Intimità. E in questa occasione la popolare showgirl ha parlato del dramma vissuto in questi ultimi mesi per via del tumore del figlio. Per fortuna questo è solo un brutto ricordo per lavisto che il bambino è riuscito a sconfiggere questo male. Il giornalista del magazine ha anche colto la palla al balzo per chiedere ase anche la fede l’abbia aiutata ad affrontare una situazione così difficile. E la donna, a tal proposito, ha rivelato con estrema schiettezza: “Molto. Mid’essermi prostrata in ginocchio davanti a Gesù e Maria per chiedere aiuto…Non bisogna rivolgersi a loro solo nel momento del bisogno, ma queste sono le fragilità umane…” Insomma ...

theclrsofbooks : On page 84 of 179 of Una mamma lo sa, by Elena Santarelli - cittadeibimbiit : Elena Santarelli sul figlio: ‘Giacomo ha saputo di essere guarito da un messaggio vocale’ - edizpiemme : La lotta contro il cancro di Giacomo, dalla diagnosi alla remissione. Il coraggio e la dignità di una donna. La for… -