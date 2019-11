Con Google Pixel 4 e Google Lens si ha un piccolo ufficio in tasca

Google Foto nasConde un particolare filtro per migliorare le foto Astrofotografia : Google foto mette a disposizione un filtro Astro per migliorare le foto scattate con la modalità Astrofotografia della Google fotocamera dei Google Pixel. L'articolo Google foto nasconde un particolare filtro per migliorare le foto Astrofotografia proviene da TuttoAndroid.

Google Maps Con una piccola modifica dell’interfaccia dà più potere agli utenti : Con una modifica lato serve il team di Google sta implementando la possibilità di modificare e gestire il proprio profilo pubblico da Google Maps L'articolo Google Maps con una piccola modifica dell’interfaccia dà più potere agli utenti proviene da TuttoAndroid.

Non è solo la memoria limitata a non permettere la registrazione di video in 4K 60 fps Con Google Pixel 4 : Uno sviluppatore di XDA potrebbe aver scoperto il vero motivo che ha portato Google a rimuovere la registrazione di video in 4K 60 fps dai Google Pixel 4. L'articolo Non è solo la memoria limitata a non permettere la registrazione di video in 4K 60 fps con Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Configurare le chiamate Con Duo su Google Home : Google ha finalmente deciso di implementare una delle funzioni più richieste e desiderate nei suoi dispositivi Google Home: le chiamate. Chi ha un Amazon Echo, sa benissimo che chiamare e videochiamare un secondo Echo con leggi di più...

Google vuole aggiungere una feature utile negli appunti Condivisi di Chrome : Le potenzialità della sincronizzazione di Google Chrome potrebbero aumentare con l'introduzione del supporto alle immagini negli appunti condivisi L'articolo Google vuole aggiungere una feature utile negli appunti condivisi di Chrome proviene da TuttoAndroid.

30 anni fa La caduta del Muro di Berlino : Google celebra l’anniversario Con un Doodle commovente : Sono passati esattamente 30 anni dalla notte in cui La caduta del Muro di Berlino ci consegnò un mondo nuovo, diverso, soprattutto nel cuore dell’Europa. Il superamento delle precedenti barriere con quel “Tor auf” che diede il via libera alla Germania unita come quella che conosciamo oggi, è celebrato da Google con un Doodle emozionante in cui un uomo e una donna si abbracciano su un Muro rotto. Il Doodle è stato realizzato ...

Alcuni particolari e fastidiosi bug colpisCono Android Auto e la Motion Sense dei Google Pixel 4 : Un bug di Android Auto impedisce a Google Assistant di fornire risposte e il Motion Sense dei Pixel 4 mostra l'icona della batteria su YouTube in fullscreen L'articolo Alcuni particolari e fastidiosi bug colpiscono Android Auto e la Motion Sense dei Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Termostato WiFi compatibile Con Google Assistant : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Google Home e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Google Assistant! In questa guida leggi di più...

Presa WiFi compatibile Con Google Assistant : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Google Home e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile leggi di più...

“Ok Google - preparami un bagno caldo” - arriva la compatibilità Con vasche e rubinetti per Assistant : “Ok Google, preparami un bel bagno caldo, sto tornando a casa”. Non si tratta di una scena presa da un film di fantascienza, ma di uno scenario che a breve potrà diventare realtà: Google infatti ha pubblicato nelle scorse ore tutta la documentazione tecnica che consentirà agli sviluppatori di integrare nuove funzioni a supporto dei dispositivi intelligenti per la stanza da bagno, sul sito ufficiale, qui e qui. Nel recente passato ...

Tim : Gubitosi - ‘Con partnership Google Conferma nostro ruolo in innovazione’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – ‘Grazie alla partnership con Google, leader mondiale nell’innovazione, Tim conferma il proprio ruolo di riferimento a supporto del processo di innovazione tecnologica in Italia. Nei prossimi anni, Cloud ed Edge Computing rappresenteranno due dei mercati chiave che beneficeranno maggiormente dei nuovi prodotti e servizi abilitati dalla tecnologia 5G”. E’ il ceo di Tim, Luigi ...

C’è una nuova funzione “vibrazione+suoneria” nei Google Pixel Con Android 10 : La funzione "Prima vibrazione, poi squillo graduale" è finalmente arrivata all'interno dei Google Pixel con Android 10. L'articolo C’è una nuova funzione “vibrazione+suoneria” nei Google Pixel con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Google fonda un’alleanza Contro le app Android pericolose : (Foto: Google) Google ha fondato App Defense Alliance assieme a specialisti di cybersecurity come Eset, Lookout e Zimperium per andare a creare uno strumento solido e efficace contro la lotta ai malware che infestano il mercato Play Store di applicazioni per Android. Lo scopo principe dell’alleanza è quello di intercettare sul nascere tutti quei software con rischi spesso molto gravi e scoperti anche a mesi e milioni di download di ...

