Anci | il Veneto lancia manifesto dei sindaci 2

Maltempo Veneto : allerta declassata da ‘arAncione’ a ‘gialla’ sui settori nord-occidentali : “Sulla base dei fenomeni in atto e previsti la regione Veneto ha declassato per domani, sabato 9 novembre, il livello di allerta da ‘arancione’ a ‘gialla‘ sui settori nord-occidentali“. A renderlo noto è il Dipartimento della protezione civile, ricordando che “le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di ...

Meteo 9 novembre : allerta arAncione Veneto - Calabria e Trentino : La Protezione Civile ha diramato il bollettino Meteo per la giornata di domani, sabato 9 novembre: l'allerta arancione per rischio idraulico è stata diramata in Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale) e Veneto (Piave pedemontano). allerta per rischio idrogeologico anche in Trentino.Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : criticità arAncione - rischio valanghe : La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica per la giornata di domani, venerdì 8 novembre. Le previsioni indicano tempo perturbato, precipitazioni diffuse a tratti forti, piu’ persistenti e con quantitativi abbondanti su zone montane e pedemontane, localmente anche molto abbondanti tra Prealpi centro-orientali e Dolomiti meridionali, in pianura in genere contenuti e solo localmente abbondanti ...

Veneto Allerta Meteo ArAncione 8 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Veneto ha emanato l’Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico. Allerta Arancione sui settori di: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave. Valida dalle ore 8:00 del 08/11/2019. Prima è da considerarsi di livello... L'articolo Veneto Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Sanità : Veneto primo in Italia rilAncia assistenza sul territorio (3) : (Adnkronos) - Le 76 Medicine di Gruppo Integrate oggi coinvolgono 638 Medici di Medicina Generale e coprono 921.361 assistiti. In 15 MGI viene garantita anche l’attività di prelievo del sangue. Nel 2018, i costi di questa organizzazione sono stati di 46 milioni 280 mila euro, dei quali il 31% dedica

Sanità : Veneto primo in Italia rilAncia assistenza sul territorio (2) : (Adnkronos) - Il “Team di assistenza Primaria” è composto da almeno quattro medici di medicina generale per un bacino di riferimento indicativo di ottomila assistiti, e prevedendo per ciascun medico componente la possibilità di incrementare il proprio massimale fino a duemila assistiti in carico. “D

Sanità : Veneto primo in Italia rilAncia assistenza sul territorio : Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - L’organizzazione della medicina territoriale in Veneto è vincente. Le 76 Medicine di Gruppo tra Medici di Medicina Generale finora attivate, tra il 2017 e il 2018, hanno consentito di risparmiare 4 milioni di euro, di evitare un ulteriore 6% di spesa, di diminuire del

Poste Italiane : Anci Veneto - uffici postali nei piccoli Comuni indispensabili : Padova, 28 ott. (Adnkronos) - Oggi la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha partecipato a Roma all’evento “Sindaci d’Italia” organizzato da Poste Italiane a Roma che ha visto la partecipazione di oltre 5000 sindaci dei piccoli Comuni ed è stata l’occasione per fare il punto sugli obiet

Risparmio : Regione Veneto lAncia campagna di educazione finanziaria (3) : (Adnkronos) - Finalità, metodo, tempi, strumenti e risultati attesi della campagna “Il futuro conta” saranno presentati in dettaglio giovedì 31 nell’aula magna dello Iuav di Venezia, ai Tolentini , nel pubblico confronto introdotto dal rettore Alberto Ferlenga e moderato dal giornalista Maurizio Cre

Risparmio : Regione Veneto lAncia campagna di educazione finanziaria : Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - Il 31 ottobre, Giornata mondiale del Risparmio, la Regione Veneto dà il via ufficiale alla campagna pubblica di educazione economica e finanziaria pensata insieme alle Università del Veneto, all’Ufficio scolastico regionale, alla Banca d’Italia e alla Fondazione per l’

Risparmio : Regione Veneto lAncia campagna di educazione finanziaria (2) : (Adnkronos) - "Come amministrazione pubblica abbiamo deciso di investire un milione di euro e di coinvolgere il mondo bancario, le università venete e il mondo della scuola in un piano di alfabetizzazione finanziaria e di responsabilizzazione individuale per far crescere investitori e risparmiatori

Manovra : Anci Veneto - reintegro fondo Imu-Tasi per i Comuni ottima notizia : Padova, 22 ott. (Adnkronos) - “Il reintegro del fondo Imu/Tasi per i Comuni è un’ottima notizia per le amministrazioni comunali che avranno risorse aggiuntive per poter investire e rispondere alle istanze dei territori e delle Comunità. Si tratta di un segnale importante di attenzione e di sensibili

Ok dal Tar Veneto - Uomo vitruviano di Leonardo può andare in FrAncia : L'Uomo vitruviano di Leonardo potrà volare a Parigi per essere esposto al Louvre nella grande mostra dedicata al Genio di Vinci. Lo ha deciso il Tar del Veneto respingendo il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra (il flash mob di protesta), preoccupata per la fragilità del disegno. A difendere le ragioni del Mibac, che ha autorizzato lo scambio (dopo l'esposizione dell'Uomo vitruviano a Parigi infatti, dovrebbero fare il viaggio ...

Manovra : Anci Veneto - il governo non tocchi le risorse dei Comuni : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - “La preoccupazione del presidente Decaro su possibili tagli ai Comuni per far quadrare la Manovra è una preoccupazione che condividiamo anche a livello territoriale qui in Veneto. La riduzione trasferimenti metterebbe in enorme difficoltà le amministrazioni comunali, c