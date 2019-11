Pallavolo – Serie A1 Femminile | Cuneo sconfitto in casa dal Bisonte | UYBA sempre più su

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ilbattee sale al secondo posto, sale lamentre Savino Del Bene e Zanetti festeggiano al tie-break Dopo il triplo anticipo del sabato, che ha ribadito il ruolo di ‘lepre’ dell’Imoco Volley Conegliano, imbattuta e in fuga nella classifica del Campionato diA1, le gare domenicali della 7^ giornata promuovono innanzitutto IlFirenze, la cui quinta vittoria stagionale, ai danni della Bosca S.Bernardo, vale il secondo posto in solitaria: 23 i punti di Daalderop, 20 quelli di Nwakalor. Sale in quarta posizione la Unet E-Work Busto Arsizio, che si impone in rimonta per 3-1 sulla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta: con i 49 punti in due di Lowe e Herbots le farfalle si ripetono dopo il successo di giovedì a Perugia. Savino Del Bene Scandicci e Zanetti Bergamo festeggiano al tie-break. Le toscane, che in cinque partite su ...

