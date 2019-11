Roma Due nomadi “pizzicate” con kit da ladro

Saluto Romano alla cerimonia per i caduti della Rsi a Sanremo : due assolti dall’accusa di apologia del fascismo : L'ex assessore del Comune di Diano Castello Manuela Leotta e il sanremese Eugenio Ortiz assolti con la formula de «il fatto non costituisce reato»

Calciomercato - scambio Inter-Roma e duello con la Juve : colpi Genoa e pazza idea della Sampdoria : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le società si muovono sul fronte Calciomercato, la finestra di gennaio si avvicina ma i dirigenti pensano anche alle operazioni per giugno. Ecco tutte le ultime trattative. GUARDIOLA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi sono arrivate conferme, Guardiola è pronto per una nuova ...

Roma e Lazio - furti in piena regola! Le due squadre di nuovo “rapinate” in Europa - si introduca la Var… : Facciamo uscire fuori il nostro spirito nazionalista, quando serve. Il giorno dopo la serata di Europa League, il bottino è amaro, molto. Le due italiane impegnate nella competizione, Roma e Lazio, si sono fatte beffare nell’extra time rispettivamente da Borussia Monchengladbach e Celtic, come all’andata. Sicuramente da non giustificare le disattenzioni difensive finali, come se gli episodi di qualche settimana fa non avessero ...

Saluto Romano alla cerimonia per i caduti della Rsi a Sanremo : due assolti dall’accusa di apologia del fascismo : L'ex assessore del Comune di Diano Castello Manuela Leotta e il sanremese Eugenio Ortiz assolti con la formula de «il fatto non costituisce reato»

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Kluivert scatenato. Va due volte vicino al gol del vantaggio giallorosso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ ANCORA Kluivert, QUESTA VOLTA E’ ALTO DI POCHISSIMO IL TIRO! Una freccia infuocata “il figlio di Patrik” a cui, in questo momento, manca solo il gol. 68′ Kluivert PER UN SOFFIO NON ARRIVA ALL’IMPATTO CON LA PALLA! Palla geniale di Dzeko per l’olandese che arrivato in “zona rossa” non riesce a colpire. 67′ Gioco fermo intanto per un ...

"Saluto Romano non è reato" : due assolti a Sanremo : Il saluto romano non è reato se esibito durante una commemorazione. Con questa formula il giudice monocratico del Tribunale di Imperia Sonia Anerdi ha assolto dall'accusa di apologia del fascismo Manuela Leotta, esponente di Forza Nuova ed ex assessore del Comune di Diano Castello in provincia di Imperia, e il sanremese Eugenio Ortiz. I due avevano salutato con il braccio teso e gridato "presente" durante una celebrazione in ...

Bologna : due persone accoltellate su un treno Frecciarossa Torino-Roma : Bologna: è una normale giornata per addetti ai lavori e dipendenti quando, su un treno Frecciarossa AV 9309, partito da Torino e diretto a Roma, nel vagone 4, scoppia il panico. Un uomo, un inserviente calabrese di 47 anni, addetto ai servizi di pulizie, è colpito dalla gelosia. Estrae un coltellino a serramanico e colpisce una donna, vecchia conoscenza dell’aggressore. L’episodio è accaduto tra Reggio Emilia e Bologna. Il movente sarebbe ...

Roma - ultras della Lazio accoltellano due tifosi del Celtic : l’assalto al pub in pieno centro : Due tifosi del Celtic, a Roma per la partita di Europa League contro la Lazio, sono stati accoltellati fuori dal pub The Flann O’Brien, in pieno centro. Nel video, il momento in cui gli ultras biancocelesti tentano di sfondare la vetrina del locale, col proprietario che tempestivamente abbassa la saracinesca. I feriti non sono gravi, mentre gli aggressori sono scappati. L'articolo Roma, ultras della Lazio accoltellano due tifosi del ...

Europa League - accoltellati a Roma Due tifosi del Celtic : aggressione riconducibile agli ultras della Lazio : accoltellati due tifosi del Celtic fuori da un pub di Roma: l’aggressione sarebbe riconducibile agli ultras della Lazio Nella notte fra mercoledì e giovedì due tifosi del Celtic Glasgow sono stati accoltellati fuori da un pub di Roma. I due supporter, uno scozzese ed un tedesco, arrivati insieme ad altri 9000 tifosi nella Capitale per la sfida di Europa League fra Lazio e Celtic, sono stati accerchiati da 7-8 persone e poi aggrediti: ...