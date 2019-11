Napoli-Genoa | gioca Hysaj In attacco Mertens e Lozano

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Ancelotti ha scelto l’undici da mandare in campo al San Paolo contro il. Come da anticipazioni della vigilia, in porta Meret lascia spazio al collega colombiano Ospina. Davanti a lui, impegnati a proteggere la porta del, ci saranno Di Lorenzo sulla destra, centrali Maksimovic e Koulibaly e, sulla sinistra,. L’albanese l’ha spuntata su Mario Rui per un posto in campo dal primo minuto. Centrocampo collaudato con Callejon, Fabian, Zielinski e Insigne. In, dopo l’improvvisa indisponibilità di Milik, Ancelotti ha scelto di schierare. Questa la formazione:(4-4-2): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly,, Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne,. All. Ancelotti L'articolo. Inilsta.

