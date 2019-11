X Factor 13 | Giordana | le trecce sono sempre una buona idea

Live X Factor 2019 - 3a Puntata/ Diretta : eliminati Marco e Lorenzo - Giordana salvata : Diretta X Factor 2019, 3a Live Show: due concorrenti eliminati nella terza Puntata. Lasciano il programma Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari.

X Factor - fuori Andrea e Lorenzo e il pubblico contro Giordana : 'Raccomandata' : Ieri, giovedì 7 novembre, è andato in onda su Sky Uno il terzo live di X Factor 16 con tutte le nuove esibizioni dei cantanti rimasti in gara per la corsa alla finale del 12 dicembre. Nella prima manche è stato eliminato Marco Saltari perché poco convincente per la giuria e non al massimo della forma. Più tormentata e imprevedibile l'eliminazione di Lorenzo Rinaldi, che ha perso contro Giordana Petralia, salvata dai giudici. La decisione dei ...

X Factor 2019 : Giordana canta Bellyache di Billie Eilish (VIDEO) – Terzo Live : X Factor 2019: Giordana canta Bellyache di Billie Eilish. Il video dell’esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia nella prima ...

X Factor - Sofia Tornambene in lacrime per Sfera : il giudice preferisce Giordana? : Sofia Tornambene e Sfera Ebbasta, guerra fredda a X Factor? La concorrente in lacrime Abbiamo visto una Sofia Tornambene in lacrime a X Factor 2019 e tutto a causa, direttamente o indirettamente, di Sfera Ebbasta. Lo sfogo della concorrente è stato mandato in onda nel daily di oggi, 5 novembre, e non sappiamo al momento […] L'articolo X Factor, Sofia Tornambene in lacrime per Sfera: il giudice preferisce Giordana? proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 : Giordana canta Summertime Sadness di Lana del Rey (VIDEO) – Secondo Live : X Factor 2019: Giordana canta “Summertime Sadness” di Lana Del Rey. Il video dell’esibizione. Con il primo Live alle spalle, stasera gli undici concorrenti rimasti sono andati avanti nel Secondo Live di X Factor 2019, in onda giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in due manche che hanno prodotto due concorrenti al ballottaggio finale che decreterà il Secondo ...

XFactor - Mika dà della vecchia a Giordana. Sfera Ebbasta sbotta : Parli vestito così? : E' andata in onda la nuova puntata di X-Factor, il talent-show trasmesso su Sky Uno, giunto alla sua tredicesima edizione e condotto da Alessandro Cattelan. Il nuovo appuntamento tv è stato segnato dall'apparizione in studio di Mika, il quale si è presentato nelle vesti di ospite e non solo. In qualità di inaspettato quinto giudice, aggiuntosi ai 4 giudici fissi, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Malika Ayane, Mika ha esortato i suoi ...

X Factor - Sfera Ebbasta contro Mika : 'Parli del look di Giordana vestito così?' : Ieri sera è andata in scena la prima puntata dei live di X Factor. Il talent show non è iniziato sicuramente nel migliore dei modi per il neo giudice Sfera Ebbasta, che non solo ha perso Mariam - la concorrente evidentemente più vicina all'ambito musicale urban, che ben conosce il Trap King di Cinisello Balsamo - ma ha anche rischiato l'eliminazione di Giordana, altra concorrente del suo team, che a soli diciassettenne anni, grazie alla sua ...

X Factor 13 - Mika ai giudici : “Non ascoltate quei pezzi di m**da dentro le vostre orecchiette”. Poi attacca Giordana Petralia : “Sembra una vecchia” : L’anello debole della prima puntata del Live di “X Factor”, alla fine sono stati proprio i cantanti in gara che non erano al massimo della forma. Fredda Mariam, che poi è stata eliminata, imprecisi i Seawards, Nicola Cavallaro spinge troppo se stesso e la performance, bcon la sua arpa fuori contesto, la talentuosa Sofia Tornambene azzoppata dalla scelta della canzone “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli ed infine Enrico Di Lauro ...

Il primo Live di «X Factor 13» : l’esordio dei giudici e il discorso di Mika su Giordana : Mariam Rouass (Under Donne)Seawards (Gruppi)Eugenio Campagna (Over)Davide Rossi (Under Uomini)Nicola Cavallaro (Over)Lorenzo Rinaldi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Giordana Petralia (Under Donne)Sofia Tornambene (Under Donne)Enrico Di Lauro (Under Uomini)Sierra (Gruppi)Marco Saltari (Over) La prima diretta non si scorda mai. Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane lo capiscono quasi subito, appena si accendono le luci stroboscopiche dell’X ...

LIVE X Factor 2019 in DIRETTA : giovedì 24 ottobre - Chi uscirà fra Enrico - Maryam e Giordana : è il momento del ballottaggio. Scatta la terza manche. Chi salverà Mika? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VISITA LA NUOVA OA PLUS: MUSICA, SPETTACOLO, CINEMA E TANTO ALTRO! La presentazione della prima puntata dei LIVE – Orari, tv e streaming della puntata del 24 ottobre di X Factor Buonasera e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima puntata dei LIVE della edizione numero 13 di X Factor. Dodici gli artisti, cantanti o gruppi, in gara che si daranno battaglia per evitare la prima ...

