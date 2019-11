"Tempesta emotiva", no a sconto di pena

No della Cassazione allodiaccordato in appello - da 30 a 16 anni di reclusione - a Michele Castaldo, reo confesso dell'omicidio di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016. La Suprema Corte,accogliendo il ricorso del pg di Bologna, non ha condiviso la concessione delle attenuanti -anche per la '' di cui l'uomo era risultato essere in preda -riconosciute all'imputato dalla Corte d'assise d'appello, che, con una sentenza che fece discutere, aveva dimezzato la.(Di venerdì 8 novembre 2019)