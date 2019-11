Samsung Galaxy Fold è andato esaurito in cinque minuti in Cina

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) (Foto:) Un debutto pazzesco perin: il pieghevole è infattiin soltantodall’apertura delle vendite frantumando ogni più rosea aspettativa della vigilia. Tutto merito della passione sfrenata dei cinesi per lo stato dell’arte della tecnologia, oltre che la loro indubbia disponibilità economica.ha pubblicato su Weibo l’eloquente foto che possiamo ammirare qui sopra e che festeggia il traguardo del sold out a tempo di record. Sarebbe anche interessante scoprire quante unità totali erano state messe a disposizione, ma non è possibile recuperare il dato da nessuna parte. Il costo cinese del pieghevole finalmente pronto anche per il mercato italiano è di 15999 rmb ovvero 2075 euro al cambio attuale e in perfetta linea col prezzo nostrano di 2050 euro. Costerà 1000 rmb in più (16999 rmb / 2200 euro) il ...

