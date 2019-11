Fonte : fanpage

(Di venerdì 8 novembre 2019) Sono statigli ex vertici di Mps al termine delsvoltosi a Milano per presunte irregolarità nelle operazioni finanziarie realizzate dall'istituto di credito senese nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. La sentenza per l'ex adè stata di 7e seidianche Antonio Vigni, Gian Luca Baldassarri e Daniele Pirondini.

fanpage : Processo Mps, tutti condannati: all'ex ad Mussari 7 anni e sei mesi di reclusione - BuongovernoMPS : RT @sole24ore: Processo #Mps, ex presidente #Mussari condannato a 7 anni e 6 mesi. Maggiori particolari tra poco su - falconlink19 : RT @sole24ore: Processo #Mps, ex presidente #Mussari condannato a 7 anni e 6 mesi. Maggiori particolari tra poco su -