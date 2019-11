Mense scolastiche | Cittadinanzattiva | “Una su 3 senza porte antipanico Solo un bimbo su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Mangiare in mensa a scuola costa in media ad una famiglia (con reddito Isee di 19.900) 83 euro al mese ma non sempre i bambini sono accolti in locali ad hoc e quattro su cinque affermano che mangiano in luoghi molto rumorosi. Non basta.unsu dieci mangia tutti i cibi serviti a mensa e il cibo sprecato giornalmente varia dal 10% al 30%. Di questiuna piccolissima parte, circa l’11%, verrebbe riciclata. Secondo l’86% dei docenti e dei rappresentanti genitori in Commissione mensa i cibi avanzati vengono buttati. Sono questi alcuni dati che emergono dalla IV Indagine disu tariffe e qualità delle, che ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria. Il Nord si conferma l’area geografica con le tariffe più elevate, in media 842 euro per nove mesi di mensa nella scuola ...

