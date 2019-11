Ex Ilva | contestazioni contro il premier Conte | ' Qui sono più i morti che i bambini'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) Nella giornata di ieri ilGiuseppeè arrivato a Taranto per dialogare con gli operai dell'exdopo la crisi aziendale riaperta lo scorso lunedì. Il capo del governo è statostato da lavoratori, cittadini e comitati che chiedono la chiusura e la riconversione dello stabilimento industriale che è accusato di aver provocato malattie e conseguenti decessi a causa dell'enorme impatto ambientale. Il messaggio dei tarantini è chiaro: "noi vogliamo vivere". Lastazione A Taranto operai e cittadini chiedono che sia messa al primo posto la salute estano ilarrivato in città: "Basta chiacchiere, quipiù iche i" dicono istatori. E chiedono che l'impianto industriale, dato l'enorme inquinamento che provoca, sia chiuso il prima possibile. "Vogliamo la chiusura. Noi vogliamo vivere". Hanno inoltre lanciato un invito ache ...

