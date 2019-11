Violenza sessuale su minori: arrestato 48enne

Si fingeva donna e adescava ragazzini su Facebook - arrestato per Violenza sessuale aggravata : Li adescava su Facebook, utilizzando il profilo falso e avvenente di una donna, poi prometteva loro un incontro sessuale in cambio di foto che li induceva a inviare in chat. Infine li attirava a casa sua a Saronno (Varese), dove indossando una parrucca rossa e parlando in falsetto, rimanendo costantemente al buio, abusava di loro. Per questo un operaio di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver violentato minorenni. I ...

Lady Gaga su Bradley Cooper - l’autolesionismo e la Violenza sessuale : le confessioni ad Oprah Winfrey : Non parla di musica Lady Gaga nella lunga intervista per la rivista americana ELLE, che le dedica la copertina del numero di dicembre con uno spettacolare servizio fotografico e accoglie le sue confessioni rilasciate ad un'intervistatrice d'eccezione, la regina dei talk show Oprah Winfrey. Dal successo di A Star Is Born alla sua nuova esperienza imprenditoriale con la linea di cosmesi Haus Laboratories, passando per temi più personali come ...

Violenza sessuale su un bimbo di 11 anni : arrestato : In manette un sessantenne. I genitori del piccolo erano all'oscuro di quanto accadeva, e affidavano il figlio all'uomo...

La Violenza sessuale era inventata - scarcerati due nigeriani a Como : Il gip del tribunale di Como, a due settimane dall'arresto, ha disposto la scarcerazione per i due nigeriani arrestati lo scorso 8 ottobre con l'accusa di aver violentato una ragazzina di 13 anni che li aveva denunciati. Per i due ragazzi di 20 e 21 anni il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva invocato la castrazione chimica. Il gip ha decretato l'innocenza dei due grazie alle indagini della procura. Secondo ...

Bangladesh - bruciata viva dopo aver denunciato la Violenza sessuale : 16 condanne a morte : Nusrat Jahan Rafi aveva denunciato il suo professore per abusi sessuali. Trascinata sul tetto della scuola, vicino Dacca, era stata bruciata viva. Oggi il giudice ha condannato alla pena capitale 16 persone tra cui lo stesso docente, due politici locali e due donne.Continua a leggere

Foggia - prof di educazione fisica bacia sulla guancia alunna delle medie : condannato per Violenza sessuale : Confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per il 64enne che aveva esternato di provare sentimenti per la ragazzina: "Dietro apparente candore è espressione di carica erotica"

“Salvata da Violenza sessuale”. Un posto al sole - Marina Tagliaferri choc a La vita in diretta : Una confessione terribile quella avvenuta durante l’ultima puntata de La vita in diretta con Lorella Cuccarini. La padrona di casa ha avuto il piacere di intervistare il cast di Un posto al sole, parlando di rapporti tra condomini. Ne è venuta fuori una bella chiacchierata che ha visto gli attori presenti parlare non solo di come la soap opera di Rai Tre è stata portata in Italia ma anche del suo ruolo sociale e di come quindi influenza la vita ...

Desirée Mariottini - in quattro rinviati a giudizio per omicidio e Violenza sessuale : Il prossimo 4 dicembre la prima udienza. La 16enne di Cisterna di Latina fu trovata morta il 19 ottobre 2018 in uno stabile...

UFC – Conor McGregor - nuovo caso di Violenza sessuale : il fighter avrebbe aggredito una ragazza a Dublino : Conor McGregor sotto investigazione per violenza sessuale: ‘The Notorious’ avrebbe aggredito una giovane ragazza fuori da un locale di Dublino nella scorsa settimana Nuovi guai per Conor McGregor. Secondo il New York Times il fighter irlandese sarebbe sotto investigazione per una nuova accusa di violenza sessuale, la seconda negli ultimi 12 mesi. Secondo il quotidiano americano McGregor avrebbe aggredito una giovane donna, seduta nella sua ...

Venezia : San Donà - carabinieri arrestano per Violenza sessuale di gruppo un 51enne : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno rintracciato e tratto in arresto di un uomo di 51 anni, originario e residente a San Donà di Piave (Ve) nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione della Corte di Appello di Venezia, dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici poiché ...

Londra - condannati i due studenti italiani per Violenza sessuale : Un video fin troppo simile a tanti altri: due ragazzi all’interno di un locale si “danno il cinque” e si abbracciano, come a festeggiare qualcosa; e poi, subito dopo, guardano insieme delle immagini da un cellulare. Sembrerebbe tutto normale, se non fosse che quei giovani avevano appena abusato di una donna inerme, in una discoteca di Londra, e poi l’avevano abbandonata in una toilette. Il grave episodio risale alla notte del 26 febbraio 2017: ...

Violenza sessuale a Londra - due studenti italiani condannati : uno di loro sviene in aula : Un bolognese di 26 anni e un napoletano di 25, studenti post-laurea, in primo grado sono stati ritenuti responsabili di aver abusato di una ragazza in club di Soho. Uno dei due si è sentito male al momento del verdetto alla corte di Isleworth ed è stato portato in ospedale. Il padre: "Non ci sono prove certe". Il giudice: “Accuse di questo tipo portano a una significativa condanna”.Continua a leggere