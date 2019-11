Noel Gallagher punzecchia Liam | “Boris Johnson è più divertente di mio fratello”

Una reunion degli Oasis è possibile? Noel Gallagher : “Artisticamente insensata” - Liam : “Tu speravi che i Blur morissero” : La reunion degli Oasis non smette di essere oggetto di scontro tra i fratelli Gallagher, che pur portando avanti le loro distinte carriere continuano a punzecchiarsi sul tema del ritorno della band. L'ultimo episodio, questa volta, è stato innescato da Noel Gallagher durante alcune dichiarazioni rilasciate in occasione dei BMI Awards. Durante l'evento, il frontman degli High Flying Birds è stato premiato dal presidente dei BMI Mike O'Neill per ...

L’elegante sfogo di Noel Gallagher contro i fan : “Non sanno cosa vogliono - che vadano aff****lo” : Arriva lo sfogo di Noel Gallagher contro i fan, accusati di non sapere cosa volere dalla musica. Sentito da YouTube First We Feast, l'ex Oasis ha ammesso di non avere intenzione di preoccuparsi per il giudizio dei fan che sarebbero sempre troppo confusi. E nel farlo, esordisce con una frase nella quale non si lascia andare a mezzi termini. "I fan non sanno cosa c***o vogliono. vogliono che faccia musica che ricordi quella degli Oasis... ...

«This is the place» - Noel Gallagher suona sempre meno Oasis : This Is The Place, il secondo lavoro di Noel Gallagher con gli High Flying Birds, legato a una trilogia che uscirà entro l'anno, conta una title track, due singoli e due remix. "Chi lo trova un EP scarno e leggero vada al diavolo", avrà pensato tra sé e sé l'ex Oasis. Dopo l'EP Black Star Dancing dello scorso maggio, arriva un nuovo prodotto con un sound ben lontano dal mondo della sua vecchia ...

Liam Gallagher inviterà Noel alle sue nozze perché lo ha chiesto la madre : Nuovo capitolo per quanto riguarda le vicissitudini di casa Gallagher: in vista del matrimonio dell'ex cantante degli Oasis, Liam, sembra che il fratello Noel, con cui i rapporti sono decisamente pessimi, possa essere invitato alla cerimonia. Ma questo invito non sembra preludere affatto ad una pace fra i due, visto che è stata la madre ha chiesto al figlio che sta per sposarsi di invitare comunque il fratello, il quale però probabilmente ...

Al matrimonio di Liam Gallagher verrà invitato il fratello Noel : “Lo chiede nostra madre - ma non è detto che verrà” : Il 2020 sarà l'anno del matrimonio di Liam Gallagher con Debbie Gwyther, dopo la proposta arrivata sulla costiera amalfitana durante le vacanze estive dell'ex Oasis in Italia. Durante un'intervista rilasciata dal cantautore di Shockwave al Sunday Mirror, però, non poteva mancare una menzione al rapporto burrascoso con il fratello Noel, oggi leader dei Noel Gallagher's High Flying Birds che in questi mesi sono sempre all'attivo con il ...

Liam Gallagher : «Noel - smettila di rosicare» : Febbraio 1994 Dicembre 1994Maggio 1995Febbraio 1996Marzo 1996Agosto 199623 febbraio 1998Febbraio 1998Giugno 19982000Luglio 2002Dicembre 2002200623 agosto 2009Agosto 200920122013Febbraio 2017Giugno 2017Luglio 2017Con lo sguardo quasi nascosto da un cappellino da pescatore a righe bianche e rosse, le spalle abbandonate morbidamente in avanti e una T-shirt aderente che mal cela un accenno di pancetta, Liam Gallagher tutto ricorda fuorché il rocker ...

A Dream Is All I Need To Get By è il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds - un pop che guarda agli Smiths (audio - testo e traduzione) : Se chiediamo all'ex Oasis una dichiarazione sul nuovo singolo dei Noel Gallagher's High Flying Birds, questi ci risponde che il brano suona come uno dei più iconici lati B degli Smiths di Morrissey, e ha ragione. Con questa nuova canzone Noel anticipa il secondo EP dei tre che il suo progetto lancerà entro la fine del 2019. A giugno la band ha lanciato Black Star Dancing e già dal 27 settembre ascolteremo il secondo capitolo, This Is ...