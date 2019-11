Lamorgese | Libia disponibile a rivedere il memorandum

Lamorgese difende il memorandum sulla Libia e promette modifiche. Ma a Orfini e alla sinistra non basta : Se è vero che oggi a Montecitorio il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è presentato in aula, mettendoci la faccia e illustrando in aula il nuovo memorandum che ha intenzione di sottoporre alla Libia, è altresì vero che nei punti annunciati non è presente la discontinuità che hanno chiesto a più riprese quei parlamentari del Pd, di sinistra italiana, Italia Viva e radicali ...

Lamorgese : "Libia disposta a rivedere accordo sui migranti" : Il governo di unità nazionale libico guidato da Fayez al Serraj ha accettato, su richiesta del Governo italiano, di rivedere l'accordo con l'Italia, firmato nel 2017 dal Governo Gentiloni. Con il Memorandum l'Italia si impegnò a formare e a fornire mezzi alla sedicente Guardia Costiera Libica oltre a finanziare i "centri d'accoglienza". Si tratta di spese per le quali il Governo italiano non ha mai chiarito realmente quale sia il costo, oltre ...

Memorandum Libia - la ministra Lamorgese lo difende e annuncia : “Tripoli ha comunicato la disponibilità a rivedere il testo” : La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenendo alla Camera per l’informativa sull’accordo con la Libia, ha difeso il Memorandum siglato nel 2017 e annunciato la disponibilità di Tripoli a rivederlo. La titolare del Viminale ha anche garantito che, tra le modifiche che chiederà l’Italia, c’è “il miglioramento dei Centri di detenzione con l’obiettivo di una loro graduale chiusura per giungere a ...

Accordo Italia-Libia - Lamorgese annuncia modifiche. Orfini : “Intervento imbarazzante e ipocrita” : Dopo l'informativa della ministra dell'Interno Lamorgese in Aula alla Camera, in cui sono stati illustrati i possibili miglioramenti che potranno essere richiesti dall'Italia alla Libia sul memorandum sui migranti, Matteo Orfini (Pd) ha pubblicato un duro attacco su Twitter: "Un intervento imbarazzante e ipocrita".Continua a leggere

Libia - il governo di Al Serraj pronto a rivedere il Memorandum. Lamorgese : "Obiettivo aprire centri gestiti dall'Onu" : Il ministro dell'Interno: "L'accordo ha portato ad una diminuzione dei flussi e ad una riduzione delle morti in mare. Serve per stabilizzare la Libia, le condizioni di insicurezza aumentano il rischio di infiltrazioni jihadiste tra i migranti". Polemiche nella maggioranza....

Migranti - Lamorgese : “Con memorandum Italia-Libia meno partenze e meno morti. Obiettivo è che Onu gestisca i centri” : “Al momento della stipula, la situazione dei flussi migratori era preoccupante. Oggi c’è stata una forte diminuzione, del 97% nel 2019, ma sarebbe comunque sbagliato abbassare la guardia. Sono calate anche le morti nel mare, e sono convinta che il memorandum abbia contribuito a questi dati”. Così Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, nel corso della sua informativa alla Camera sul memorandum Italia-Libia. Secondo la ...

Luciana Lamorgese : "Libia disponibile a rivedere il Memorandum. L'obiettivo è che l'Onu gestisca i centri migranti" : “La controparte libica ha accolto favorevolmente la proposta italiana e si è dichiarata disponibile a rivedere il testo” del Memorandum di intesa Italia-Libia sulla gestione dei flussi migratori illegali. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di una informativa in aula alla Camera dei deputati.Tra le modifiche che l’Italia chiederà al Memorandum of understanding siglato nel ...

Accordo Italia-Libia - Lamorgese : “Grazie al memorandum meno morti in mare - lo miglioreremo” : La ministra dell'Interno Lamorgese ha illustrato nell'aula della Camera il memorandum Italia-Libia, annunciando alcune modifiche che l'Italia proporrà alla controparte libica: "Il memorandum ha svolto un ruolo importante per non isolare le autorità libiche e per il contrasto dei traffici di esseri umani. Oggi l'Italia è il principale collaboratore della Libia, e grazie al coinvolgimento dell'Oim e dell'Unhcr sono state migliorate anche le ...

Decreti Sicurezza - Lamorgese : “Modifiche entro la fine dell’anno. Memorandum con la Libia? Decide il presidente del Consiglio Conte” : “I Decreti Sicurezza verranno rivisti seguendo le indicazioni fatte dal Quirinale. Le modifiche verranno apportate entro la fine dell’anno“. Ad annunciarlo, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell’audizione in commissione Antimafia. “Il Memorandum d’intesa con la Libia? È una scelta politica che spetta al presidente del Consiglio“. L'articolo Decreti Sicurezza, Lamorgese: ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Lamorgese ha rivendicato con orgoglio accordo con Libia' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "La ministra Lamorgese è uscita dal vertice di Malta a La Valletta e ha rivendicato con orgoglio l'accordo del Governo con la Libia, dovreste indignarvi tutti di una ministra che rivendica questo accordo. Non abbiamo capito niente, capisco che è un argomento

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘Lamorgese ha rivendicato con orgoglio accordo con Libia’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “La ministra Lamorgese è uscita dal vertice di Malta a La Valletta e ha rivendicato con orgoglio l’accordo del Governo con la Libia, dovreste indignarvi tutti di una ministra che rivendica questo accordo. Non abbiamo capito niente, capisco che è un argomento scivoloso, perché capisco che l’accordo lo ha fato l’Italia, ma non è difendibile”. E’ la denuncia ...