Kim Kardashian | «Instagram dovrebbe togliere like e commenti | farebbe bene a tutti»

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 7 novembre 2019) Kime l’opinione che non ti aspetti. Quandoaveva annunciato di essere pronto ail contatore dei ‘’ dai singoli post, il pensiero è andato subito alle star dei social, influencer in primis. La prima (e più famosa) al mondo, però, si dice d’accordo con la decisione degli sviluppatori di, anche se poi il social network è tornato alle origini. Ospite insieme alla madre Kris Jenner di un forum del New York Times, Kimha rilanciato: «Oltre al contatore dei ‘’, sarebbe giusto anche eliminare del tutto i». Una dichiarazione che pochi si aspetterebbero dalla moglie di Kanye West, ma che viene motivata così: «Sarebbe molto importante per la salute mentale degli utenti. Non possiamo neanche immaginare gli effetti devastanti che gli haters possono avere sulle persone più giovani e fragili. So ...

Fumettologic : La Gioconda è la 'Kim Kardashian della ritrattistica italiana del XVI secolo' dice sommessamente il New York Times: - fedeffez : Raga ma Kim kardashian è bellissima come fa a stare con kanye west ? - NMarsura : 'Eppure il Louvre è tenuto in ostaggio dalla Kim Kardashian della ritrattistica italiana del XVI secolo' la… -